Tra tre anni rinnoverà con la Roma? Gasperini sorride: "Questo non posso dirlo"

Domani sul Corriere dello Sport uscirà un'intervista a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Sul profilo Instagram del quotidiano è uscita una piccola anticipazione, visto che è stata riportata una frase del tecnico di Grugliasco: "Il mio calcio? Ho capito di aver fatto scuola in Europa". Inoltre l'ex Atalanta è stato autore di un siparietto con Ivan Zazzaroni, che gli ha chiesto di dire che tra 3 anni rinnoverà con la Roma. La risposta però non è stata quella ipotizzata: "Questo non posso dirlo", ha dichiarato ridendo il piemontese.

La Roma ha iniziato molto bene la stagione, vincendo 5 delle prime 6 partite di campionato. I giallorossi hanno perso solamente contro il Torino e condividono la vetta della classifica con il Napoli di Antonio Conte. Alla ripresa all'Olimpico arriverà l'Inter di Cristian Chivu, che non può e non vuole certamente sbagliare. Sarà un big match il cui esito è davvero incerto.

Gasperini potrà contare su Dybala, che è tornato in campo contro la Roma e sfrutterà la sosta per presentarsi al top alla ripresa. Pochi dubbi sulla Joya, che, salvo imprevisti, partirà dal primo minuto. Con lui ovviamente agirà Soule, diventato vero leader e riferimento della squadra in assenza dell'ex Palermo e Juventus.