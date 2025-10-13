Agenti spietati: Sesko votato peggior acquisto dell’estate, Donnarumma tra gli affari top

Che stoccata al Manchester United e a Benjamin Sesko. L'investimento compiuto dai Red Devils per acquisire l'attaccante sloven per 76,5 milioni di euro, arrivato direttamente dal Lipsia, è stato votato come il peggior acquisto dell’estate in un sondaggio tra procuratori calcistici. Il sondaggio è stato condotto da The Athletic tra 20 agenti sportivi.

Bocciatura

Viene citato anche il commento di un agente: "Troppi soldi e troppo presto". Invece un altro procuratore a proposito della gestione dei dirigenti dello United ha accusato: "Sono stati messi sotto pressione per concludere questo trasferimento". L'inizio di Sesko tra Premier League e Red Devils è stato altalenante e in 8 partite ufficiali Sesko ne ha disputate solo 3 intere, con un gol arrivato dopo 6 gare consecutive a secco. Al secondo posto nel sondaggio tra agenti è finito un altro trasferimento a Manchester, questa volta però al City. Il portiere James Trafford ha ricevuto tre voti: il 23enne è arrivato per oltre 30 milioni di euro dal neopromosso Burnley, peccato che poche settimane dopo Gigio Donnarumma sia approdato a Etihad Stadium e lo abbia relegato in panchina.

Affari top

Tra i migliori trasferimenti, invece, risulta proprio il capitano dell'Italia finito al Manchester City (5 voti) e il prestito di Jack Grealish all’Everton (4 voti), dove sembra rinato dopo due stagioni difficili all'ombra di Guardiola.