Paperumma a Tallinn. Topica di Gigio, l'Estonia accorcia: 3-1 con l'Italia
È una clamorosa papera di Gianluigi Donnarumma quella che consente all’Estonia di accorciare le distanze con l’Italia, firmando il 3-1 della partita in corso di svolgimento a Tallinn.
L’azione. A segnare la rete è Rauno Sappinen, attaccante estone classe ’96. Fa quasi tutto, però, il portiere della Nazionale e del Manchester City: cross dalla sinistra, la palla gli scivola, l’avversario segna.
