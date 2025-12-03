Dopo Bremer e Rugani, si ferma anche Gatti: Spalletti rimane con due soli centrali di ruolo

Stop di un mese per Federico Gatti, che nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese di ieri sera ha riportato la lesione del menisco mediale del ginocchio destro e dovrà quindi operarsi. Il difensore bianconero resterà fuori almeno fino al nuovo anno, lasciando la Juve senza uno dei suoi baluardi difensivi. "Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni", è il report medico ufficiale della Vecchia Signora.

I numeri stagionali di Gatti

Prima con Tudor e poi con Spalletti, l'ex Frosinone ha collezionato 14 presenze, tra Serie A (10), Champions League (3) e Coppa Italia (1). Tre i cartellini gialli rimediati, due i gol segnati, 1.107 invece i minuti giocati complessivamente.

Chi resta in difesa

Le sue presenze si dividono tra le 11 con Tudor e le 4 con Spalletti, una nuova era dov'è stato fermato però da qualche problemino fisico, dall'influenza di Bodo (neanche convocato) e adesso da questa tegola al menisco. Senza Gatti, Bremer e Rugani, Spalletti ad oggi ha a disposizione solamente Kalulu e Kelly come difensori centrali di ruolo, oltre al riadattamento di Koopmeiners e alla capacità di giocare anche al centro di Cabal, senza dimenticare la possibile promozione in prima squadra dei giovani della Next Gen.