Juventus, il report medico su Gatti: "Lesione del menisco mediale, sarà necessario l'intervento"
Tutto confermato, il problema al ginocchio di Federico Gatti riguarda il menisco e sarà necessaria un'operazione chirurgica. Questo il report ufficiale della Juventus:
"Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni".
