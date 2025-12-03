TMW Borriello sul Milan: "Leao non lo vedo da centravanti. Gimenez? Non c'è da preoccuparsi"

In occasione della presentazione dell'album delle figurine Panini 2025/26 è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui quelli di TuttoMercatoWeb, l'ex attaccante Marco Borriello: "A Napoli cercavamo Maradona e dato che c'era una forte rivalità con il Milan all'epoca, quelle dei rossoneri le scartavamo (ride, ndr). Uscivano tutti, ma Maradona non usciva mai".

La rivalità tra Napoli e Milan si può riproporre anche quest'anno in chiave scudetto?

"Penso proprio di sì. Sono due squadre strutturate per lottare ai vertici. Non so se lotteranno fino alla fine per lo Scudetto, ma perché no?".

Ad Allegri manca un attaccante come lei?

"Al Milan manca un 'nove' puro, alla Giroud. Nonostante ciò però la squadra sta girando bene. Quando va in contropiede ha delle frecce nel suo arco impressionati: Pulisic, Leao… Il portoghese centravanti? Sicuramente Allegri è bravo a fare il suo mestiere ma io non ce lo vedo ad agire da centravanti. Lo vedo più come esterno".

Perché Gimenez non riesce ad incidere?

"Per me non è un nove puro ma è un giocatore che fa tanto movimento ed ha una grande qualità tecnica. Sinceramente non riesce a capire perché non sta rendendo: si impegna, lotta, sì sbaglia qualche gol ma se ci arriva sempre non c'è da preoccuparsi. Appena ne tira dentro due gli verrà fiducia e poi tutto verrà da sé".

Le sta piacendo Pio Esposito?

"E' un bravissimo calciatore, per l'età che ha è impressionante, soprattutto per la personalità che dimostra di avere. E' tecnicamente molto bravo, è strutturato, sa fare gol, io credo che davanti a sé avrà un grandissimo futuro e lo avremo noi come Nazionale ad averlo come centravanti dell'Italia".

Si aspettava un Conte così in difficoltà?

"Io non l'ho visto in difficoltà. Lui ama vincere se non riesce a dare la sua voglia alla squadra per 2-3 partite si deprime. Io credo che la settimana di stop gli abbia fatto bene, ha ricaricato le batterie ed è tornato a far bene. Ci stanno dei momenti in cui si è un po' giù, basta capirlo".

Li vede timidi gli attaccanti della Juventus?

"Spalletti sa il fatto suo e se dice così vuol dire che David e Openda devono tirare fuori un po' di cazzimma, ma Luciano saprà come tirarla fuori. O si danno una mossa o non giocano".

La Roma dove può arrivare?

"Gasperini è unico, non ha limiti. Qualsiasi squadra che prende in mano gli dà entusiasmo e la fa giocare bene. Sono contento per i tifosi della Roma, se lo meritano"