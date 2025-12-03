TMW Pastorello torna sull'affare Krstovic-Atalanta: "C'era la Roma. E anche il Napoli..."

Federico Pastorello con la sua P&P la scorsa estate è stato l'intermediario che ha portato il centravanti Nikola Krstovic dal Lecce all'Atalanta per circa 25 milioni di euro. Con lui nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di TMW abbiamo ripercorso quella trattativa: "I suoi agenti ci hanno dato disponibilità a lavorare insieme e posso dire che realmente c'erano tanti club in Premier e in Bundesliga che lo volevano, alcuni anche in Italia. Ma la sensazioni avuta con l'Atalanta è che loro fossero più convinti degli altri".

Non solo l'Atalanta. In Italia anche la Roma si era mossa con insistenza: "Sì è vero, i giallorossi erano interessati e aveva fatto un sondaggio anche il Napoli. Sul calciatore c'erano parecchi club, ma alla fine vai a suggerire al calciatore quella che sembra la soluzione migliore. La società che ti cerca di più perché quando arrivi da un club relativamente piccolo a un altro super ambizioso il fatto di essere cercato con grande insistenza fa la differenza. D'Amico ha fatto un bel percorso col giocatore per fargli capire che sarebbe stata la scelta giusta anche per lui".

Venticinque anni, Krstovic fino a questo momento ha collezionato 17 presenze e realizzato tre gol. Solo in due circostanze è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, ma spesso è entrato a partita in corso vista la grande concorrenza che c'è nella rosa nerazzurra.

Alle 19.15 l'intervista integrale a Federico Pastorello a cura di Raimondo De Magistris e Niccolò Ceccarini