Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"

La tournée dell'Italia a Fort Lauderdale si chiude con un'altra sconfitta, questa volta 2-0 contro le padroni di casa degli Stati Uniti, con reti decisive di Macario e Shaw.

Il racconto della FIGC del match

Non capita tutti i giorni di affrontare due volte in tre giorni gli Stati Uniti e, come annunciato alla vigilia del match, il Ct rivoluziona l’undici iniziale per dare spazio a tutte (o quasi) le convocate. Nel 3-5-2 odierno Lenzini, capitan Linari e Caruso sono le uniche a partire nuovamente titolari; tra i pali c’è Durante, partita dal 1’ anche a ottobre con il Brasile, a centrocampo spazio alla freschezza di Schatzer e Dragoni, supportate sulle fasce da Bonfantini e Di Guglielmo. In attacco insieme a Piemonte gioca Corelli, alla sua seconda presenza in Nazionale maggiore. Tanti i cambi anche in casa USA, con Hayes che non rinuncia però alla sua stella Macario, autrice di una doppietta venerdì nel confronto di Orlando.

Rispetto ai primi 90’ l’avvio di gara è incoraggiante, l’Italia c’è e riesce a contrastare la velocità delle padrone di casa, ripartendo con gli strappi di Dragoni, la fisicità di Corelli e sfiorando due volte il vantaggio con Piemonte. Alla prima disattenzione, però, le Stars and Stripes trovano l’1-0 con la solita Macario (al suo ottavo centro del 2025), che al 20’ vola via sull’out di destra beffando Durante con una conclusione dal limite dell’area. Dopo il gol le americane alzano il ritmo e tornano a giocare in verticale come al solito, centrando una traversa al 28’ con Heaps e costringendo le Azzurre a chiudersi nella propria metà campo. La difesa guidata da un’ottima Salvai regge fino al 41’, quando - al termine di un’azione da Playstation, sviluppata a velocità doppia - la 21enne Shaw fa partire un tiro a giro dalla sinistra che si spegne all’incrocio dei pali.

La ripresa si apre con Cantore al posto di Bonfantini e con gli Stati Uniti che continuano a far correre pallone e avversarie. Dalla traversa della neoentrata Sears si passa alla tripla occasione per l’undici di Soncin, due capitate sul destro dell’attaccante dei Washington Spirit e una sul sinistro di Dragoni, vicina al primo acuto in azzurro con un sinistro da ottima posizione terminato alto di pochissimo. Nell’ultima mezz’ora i due tecnici effettuano tanti cambi, con il Ct italiano che concede minuti importanti a D’Auria e Pavan, ma nel finale la protagonista è Durante, brava a sventare per due volte il 3-0. Il viaggio in America delle Azzurre si chiude con il giro di campo per salutare i connazionali, circa duecento sparsi nei diversi settori. Una cosa è certa: non può essere un doppio ko nella patria per antonomasia del calcio femminile a offuscare la grande annata della squadra di Andrea Soncin, che tra Nations League ed Europeo ha riacceso la passione dei tifosi. Il cammino ripartirà a marzo con l’inizio del cammino verso il Mondiale del 2027, il prossimo grande obiettivo dell’Italia.

Le parole del ct Soncin

“Stasera ho rivisto quella voglia e quella determinazione che siamo solite mettere in campo. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto a tre giorni fa e sono certo che questa esperienza ci insegnerà tanto. Volevo vedere la reazione all’interno delle difficoltà da parte di ognuno di noi: sono contento perché ho rivisto quello spirito di voler fare gruppo, che è fondamentale per affrontare nazionali di questa caratura. Ci sarebbe piaciuto regalarci un finale diverso, ma ripartiremo dal fuoco mostrato oggi, che ci servirà per fare grandi prestazioni e arrivare tra due anni in Brasile".