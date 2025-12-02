Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"

Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 10:19Calcio femminile
Simone Bernabei

La tournée dell'Italia a Fort Lauderdale si chiude con un'altra sconfitta, questa volta 2-0 contro le padroni di casa degli Stati Uniti, con reti decisive di Macario e Shaw.

Il racconto della FIGC del match
Non capita tutti i giorni di affrontare due volte in tre giorni gli Stati Uniti e, come annunciato alla vigilia del match, il Ct rivoluziona l’undici iniziale per dare spazio a tutte (o quasi) le convocate. Nel 3-5-2 odierno Lenzini, capitan Linari e Caruso sono le uniche a partire nuovamente titolari; tra i pali c’è Durante, partita dal 1’ anche a ottobre con il Brasile, a centrocampo spazio alla freschezza di Schatzer e Dragoni, supportate sulle fasce da Bonfantini e Di Guglielmo. In attacco insieme a Piemonte gioca Corelli, alla sua seconda presenza in Nazionale maggiore. Tanti i cambi anche in casa USA, con Hayes che non rinuncia però alla sua stella Macario, autrice di una doppietta venerdì nel confronto di Orlando.

Rispetto ai primi 90’ l’avvio di gara è incoraggiante, l’Italia c’è e riesce a contrastare la velocità delle padrone di casa, ripartendo con gli strappi di Dragoni, la fisicità di Corelli e sfiorando due volte il vantaggio con Piemonte. Alla prima disattenzione, però, le Stars and Stripes trovano l’1-0 con la solita Macario (al suo ottavo centro del 2025), che al 20’ vola via sull’out di destra beffando Durante con una conclusione dal limite dell’area. Dopo il gol le americane alzano il ritmo e tornano a giocare in verticale come al solito, centrando una traversa al 28’ con Heaps e costringendo le Azzurre a chiudersi nella propria metà campo. La difesa guidata da un’ottima Salvai regge fino al 41’, quando - al termine di un’azione da Playstation, sviluppata a velocità doppia - la 21enne Shaw fa partire un tiro a giro dalla sinistra che si spegne all’incrocio dei pali.

La ripresa si apre con Cantore al posto di Bonfantini e con gli Stati Uniti che continuano a far correre pallone e avversarie. Dalla traversa della neoentrata Sears si passa alla tripla occasione per l’undici di Soncin, due capitate sul destro dell’attaccante dei Washington Spirit e una sul sinistro di Dragoni, vicina al primo acuto in azzurro con un sinistro da ottima posizione terminato alto di pochissimo. Nell’ultima mezz’ora i due tecnici effettuano tanti cambi, con il Ct italiano che concede minuti importanti a D’Auria e Pavan, ma nel finale la protagonista è Durante, brava a sventare per due volte il 3-0. Il viaggio in America delle Azzurre si chiude con il giro di campo per salutare i connazionali, circa duecento sparsi nei diversi settori. Una cosa è certa: non può essere un doppio ko nella patria per antonomasia del calcio femminile a offuscare la grande annata della squadra di Andrea Soncin, che tra Nations League ed Europeo ha riacceso la passione dei tifosi. Il cammino ripartirà a marzo con l’inizio del cammino verso il Mondiale del 2027, il prossimo grande obiettivo dell’Italia.

Le parole del ct Soncin
“Stasera ho rivisto quella voglia e quella determinazione che siamo solite mettere in campo. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto a tre giorni fa e sono certo che questa esperienza ci insegnerà tanto. Volevo vedere la reazione all’interno delle difficoltà da parte di ognuno di noi: sono contento perché ho rivisto quello spirito di voler fare gruppo, che è fondamentale per affrontare nazionali di questa caratura. Ci sarebbe piaciuto regalarci un finale diverso, ma ripartiremo dal fuoco mostrato oggi, che ci servirà per fare grandi prestazioni e arrivare tra due anni in Brasile".

Articoli correlati
Bonucci: "Con Gattuso siamo sulla strada giusta, l'incidente con la Norvegia non... Bonucci: "Con Gattuso siamo sulla strada giusta, l'incidente con la Norvegia non ci smonta"
Bonucci: "Il calcio giocato non mi manca. Chiesa? Ha preferito continuare il suo... Bonucci: "Il calcio giocato non mi manca. Chiesa? Ha preferito continuare il suo percorso"
Fiorentina, Kean: "Fiducia in Vanoli. Le parole di Dzeko? Per noi è un grandissimo... Fiorentina, Kean: "Fiducia in Vanoli. Le parole di Dzeko? Per noi è un grandissimo esempio"
Altre notizie Calcio femminile
Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile" Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio... Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
Stati Uniti-Italia, le formazioni ufficiali: tandem Corelli-Piemonte in avanti. Dragoni... Stati Uniti-Italia, le formazioni ufficiali: tandem Corelli-Piemonte in avanti. Dragoni dal 1'
Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno.... Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"
Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"... TMWSchatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"... Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo... Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° dicembre
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
5 Bologna, Italiano: "Ferguson non andava rischiato. Niccolini? Reazione istintiva, ma lui incassa bene"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Vardy show con la Cremonese: "Serenità e zero lamenti. Vittoria col Bologna uno step in più"
Immagine top news n.1 Classifiche a confronto: fattore Allegri: +9 Milan! Male la Lazio, peggio la Fiorentina
Immagine top news n.2 Stato di forma: c'è l'Inter in vetta, poi tre squadre. Momento difficile per il Toro
Immagine top news n.3 E se Vlahovic si operasse? Decide entro giovedì, come cambiano i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Juventus, Yildiz fra rinnovo e sirene di mercato: sondaggio dell'Arsenal oltre al Real
Immagine top news n.5 Vlahovic ko, Spalletti deve ridisegnare l'attacco della Juventus: "Anche Yildiz può fare il 9"
Immagine top news n.6 Juventus, che botta: lo stop di Vlahovic sarà lungo. Tempi di recupero e non solo, tutte le ultime
Immagine top news n.7 Serie A, la 13^ giornata va in archivio: in vetta è bagarre, la classifica aggiornata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.2 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.3 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.4 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Orlando: "Fiorentina, situazione difficile. Juve, se fai un colpo..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Cucciari: "Milan, questo Leao è devastante ma da esterno d'attacco"
Immagine news Serie B n.3 Claudio Ferrarese su Mister Gorgone: "Non poteva dire no al Pescara. Merita questa occasione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, arriva l'ora di Vicente Guaita? Da Oristanio a Ondrejka, la Coppa Italia come trampolino
Immagine news Serie A n.2 Torino, nuove riflessioni su Baroni: da D'Aversa a Nesta, quattro i tecnici che potrebbero sostituirlo
Immagine news Serie A n.3 Inter, conferme sull'interesse per il Mlacic dell'Hajduk: la situazione
Immagine news Serie A n.4 La Juventus fa i conti con lo stop di Vlahovic. E del rinnovo si parlerà solo a fine stagione
Immagine news Serie A n.5 Dzeko a colloquio con i tifosi: perché non sarà squalificato (ma la Fiorentina può essere multata)
Immagine news Serie A n.6 Genoa, De Rossi pensa al turnover per la Coppa Italia: spazio a Fini, Venturino e Ekhator
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lerda: "Quali le promosse in A? È presto. Il Frosinone però non è più una sorpresa"
Immagine news Serie B n.2 A Castellammare finisce l'era Langella: la Juve Stabia è tutta di Brera Holdings
Immagine news Serie B n.3 Claudio Ferrarese su Mister Gorgone: "Non poteva dire no al Pescara. Merita questa occasione"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, emergenza terzini per Possanzini: il tecnico studia le soluzioni per la Reggiana
Immagine news Serie B n.5 La Juve Stabia è tutta di Brera Holdings: acquistate le quote di Andrea Langella
Immagine news Serie B n.6 Antenucci sul Bari: "La finale col Cagliari grande rimpianto. Fu uno 'spettro' per chi rimase"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, accordo fino al giugno 2028 per l'ex Rimini Gianluca Longobardi
Immagine news Serie C n.2 Latina, fumata bianca per il nuovo tecnico: accordo fino a giugno con opzione per Vope
Immagine news Serie C n.3 Latina, scelto il sostituto di Bruno: arriva Volpe
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Diana: "L'arbitro ci ha innervositi. Dovevamo sbloccarla nel primo tempo"
Immagine news Serie C n.5 Latina, per la panchina non c'è solo Pazienza. Spunta anche il nome di Cangelosi
Immagine news Serie C n.6 Nuova avventura in arrivo per Bellodi: l'ex Rimini si accasa al Picerno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
Immagine news Calcio femminile n.3 Stati Uniti-Italia, le formazioni ufficiali: tandem Corelli-Piemonte in avanti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.4 Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Immagine news Calcio femminile n.6 Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…