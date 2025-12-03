Fantacalcio, i migliori cinque difensori dopo 13 giornate
TUTTO mercato WEB
Ecco i 5 migliori difensori per fantamedia delle prime 13 giornate:
1 - Holm: 6 presenze - fantamedia 7.50 - media voto 6.50 - 1 gol - 4 assist - 1 espulsione
2 - Dimarco: 13 presenze - fantamedia 7.27 - media voto 6.54 - 2 gol - 4 assist - 1 ammonizione
3 - Spinazzola: 8 presenze - fantamedia 7.19 - media voto 6.50 - 1 gol - 3 assist - 1 ammonizione
4 - Kempf: 8 presenze - fantamedia 6.94 - media voto 6.25 - 2 gol - 1 ammonizione
5 - Bastoni: 9 presenze - fantamedia 6.71 - media voto 6.25 - 1 gol 3 assist - 1 ammonizione
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
2 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
La protesi peniena, la 'barricata' a Formello, lo scontro con Lotito: tutte le verità di Juan Bernabé
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile