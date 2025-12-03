Modena, a gennaio priorità all'attacco: Strizzolo in uscita. Torna di moda De Luca
Il Modena comincia a guardare con attenzione alla finestra di gennaio. La squadra di Andrea Sottil sta viaggiando su buoni numeri, ma la dirigenza sta comunque valutando alcuni ritocchi, soprattutto nel reparto offensivo, considerato il vero punto di osservazione per il mercato invernale.
Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, tra le possibili uscite c’è Luca Strizzolo, per cui si cercherà una sistemazione, mentre l’impiego di Giuseppe Caso a Cesena potrebbe rimettere in discussione il suo futuro. Situazione più complessa quella di Pedro Mendes: lo Spezia continua a seguire il portoghese, ma il club canarino deve tenere conto dell’investimento importante fatto un anno e mezzo fa, e trovare un sostituto a gennaio non è mai semplice.
Torna intanto d’attualità il nome di Manuel De Luca, attualmente fuori lista alla Cremonese. L’attaccante piace a diverse società, in particolare allo stesso Spezia e alla Sampdoria, ma resta da capire se il Modena entrerà concretamente nella corsa.
