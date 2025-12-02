Sarri torna su Milan-Lazio: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta alle panchine"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a due giorni dalla partita contro il Milan, tornando sul rigore non concesso a San Siro: "Bisogna azzerare e pensare alla prossima, senza crearsi alibi di arbitraggio e cose varie. Abbiamo fatto una gara di discreto livello contro una squadra forte. L'unica cosa è che la scena che ho visto mi fa venire in mente un suggerimento, mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta delle panchine, perché così si innescano dei meccanismi che possono portare a espulsione e scene brutte".

Senza pressioni esterne?

"L'arbitro deve andare a prendere una decisione e la deve prendere in una tranquillità diversa da quella che ho visto".

La gara vi ha lasciato sensazioni positive però.

"Sì, abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi abbiamo avuto un quarto d'ora di sbandamento dopo il gol subito, ma in generale abbiamo fatto una buona partita. Il Milan è forte, ha la capacità di vincere in diversi modi, è un avversario difficile".

Vi è mancata compattezza sul gol?

"È stata un'azione estremamente veloce, bisogna dare anche merito agli avversari, hanno fatto un'azione di altissimo livello, potevamo fare meglio in area, ma prevalgono i loro meriti".

È un bene riaffrontare subito lo stesso avversario?

"Per noi in questa fase fare tre partite in una settimana è un problema, ma bisogna azzerare e considerare la Coppa Italia come una manifestazione importante, senza pensare ad altre gare. Non facciamoci condizionare, cerchiamo di fare un sacrificio questa settimana e dare tutto quello che abbiamo".

Chiederà anche ai suoi ragazzi di avere un senso di rivalsa?

"Bisogna giocare per i nostri obiettivi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una partita nervosa, dobbiamo essere ordinati, umili, avere motivazioni nostre, non perché giochiamo contro una grande squadra, ci devono nascere da dentro. Dobbiamo costruire qualcosa e se tutti abbiamo le stesse motivazioni può nascere qualcosa".

La Coppa Italia è un obiettivo?

"Bisogna andare turno per turno, pensando una partita alla volta e non facendo progetti di lungo periodo. La formula a me non piace, la ritengo la manifestazione più anti-democratica di Europa. Sarebbe bellissimo vedere ad agosto, invece delle solite tournée, delle gare tra le squadre di Serie C e quelle di Serie A, possibilmente in casa di chi gioca la Lega Pro per dare una grande mano alla base del calcio italiano per andare avanti".

Che partita si immagina?

"Se facciamo 90 minuti come il primo tempo di San Siro va benissimo, ma è molto più difficile azzerare il loro livello di pericolosità. Il Milan può vincere le gare in tutti i modi, è una delle poche squadre in Italia che può farlo. Abbiamo concesso veramente poco nei primi 45 minuti, potevamo fare di più se gestivamo meglio qualche pallone in ripartenza".

Castellanos è tornato a disposizione, quindi la Lazio ora può avere più pericolosità.

"Sì, ma stiamo parlando di giocatori che sono stati fermi per 50 giorni e non sono al 100% della condizione fisica. Non possono garantire grande minutaggio, è una fase transitoria difficile. Prevedo una partita in cui si può finire i 5 cambi un po' troppo presto".

Manca poco a gennaio, si sente tranquillo dopo il suo appello?

"Non lo so. Bisogna vedere se il mercato della Lazio sarà a 0, completamente libero o se sarà un mercato, con tutte le difficoltà che possono esserci a gennaio. Quello decisivo per noi sarà quello del prossimo giugno".

Ha detto alla società quali possono essere gli obiettivi per il mercato?

"Ho detto quello che può mancare a questa squadra a livello di ruoli e di qualità, poi individuare nomi è un compito più della società che mio".

Un centrocampista, un esterno e un difensore?

"Non esattamente questo. Non le dico cosa ci manca perché dovrei dire che qualcuno di quelli che abbiamo deve andare via, ma noi non si può fare a meno di nessuno, quindi lasciamo perdere queste cose. Ci possono fare solamente del male".

Sono stati i mesi più difficili della sua carriera?

"Sono stati difficili. Ti ritrovi con una squadra che forse non è adattissima alle tue caratteristiche, allora vai incontro alla squadra, ma poi stanno fuori anche 8 giocatori contemporaneamente. Ci sono state partite durissime da gestire, però il gruppo qualche soddisfazione l'ha data, anche per atteggiamento, per come si allenano, per come cercano di interpretare le partite".

Un campionato livellato può aiutare la Lazio?

"In questa stagione non possiamo avere velleità di classifica, bisogna anche essere onesti con tutti. Ci deve servire per crescere, ci deve gettare una base di rosa su cui innescare qualche giocatore per vedere se poi ci può essere a breve di tornare a essere competitivi per livelli superiori. La nostra stagione si deve concentrare molto su questo".

Che messaggio vuole mandare ai tifosi?

"Il popolo laziale può avere qualche problematica nei confronti della società, ma quando entriamo all'Olimpico e loro sono lì l'apporto è enorme. Avevo estremamente paura dell'ultima gara fatta in casa proprio per questo motivo perché siamo abituati a essere sommersi dall'affetto e dal loro amore, giocare con una fetta dello stadio assente poteva essere pericolosissimo. Domani saranno di nuovo lì e con noi".