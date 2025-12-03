Ufficiale
Pontedera, scelto l'erede di Menichini: panchina a Simone Banchieri
L'US Città di Pontedera comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Simone Banchieri.
Classe 1974, ha alle spalle una lunga esperienza in Serie C. Tra le altre, ha guidato il Novara dal 2019 al 2021, raggiungendo il piazzamento playoff, successivamente Pro Sesto, Vis Pesaro e nella passata stagione ACR Messina.
Mister Banchieri sarà coadiuvato dal vice Moulay Hicham Miftah e dal collaboratore tecnico Simone Pietro Fossa, oltre ai confermati Lorenzo Monticelli, Michele Ribechini e Roberto Saglimbeni.
L'US Città di Pontedera rivolge ai Mister un caloroso benvenuto, augurando loro buon lavoro.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
