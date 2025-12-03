Kakà: "La vittoria contro l'Italia del '94 resta il mio miglior ricordo da tifoso in un Mondiale"

Kaka, ex fantasista del Milan e della Nazionale brasiliana, ha concesso un'intervista ai canali ufficiali della FIFA parlando così del Mondiale itinerante del 2026: "Sono un grande fan del Mondiale, ne ho giocati ben tre nella mia carriera. Sono veramente emozionato, ci saranno ben 48 Nazionali in gioco con questo nuovo formato".

Sul nuovo formato: "Molti non hanno mai avuto la possibilità di giocare un Mondiale, so quanto sia importante quel momento in cui vieni supportato da tutto il tuo Paese".

Sulle sedi del Mondiale: "Il calcio negli Stati Uniti sta crescendo molto, ci ho giocato anche io. Lo stesso vale per il Canada, per non parlare del Messico. È un vero sogno giocare un Mondiale, sembra ieri che si giocava in Qatar".

Sui suoi migliori ricordi: "Ho vinto un Mondiale nel 2002, è incredibile la gioia che provi quando vinci. Il mio miglior ricordo è proprio quando ho toccato la coppa, mentre al secondo posto metto il mio primo gol in un Mondiale del 2006. E da tifoso dico infine il Mondiale vinto contro l'Italia nel 1994".