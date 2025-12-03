Vicenza, Gallo: "Stiamo vivendo è qualcosa di straordinario. Orgoglioso dei tifosi"
A margine di un eventi con i club di tifosi del Vicenza, Fabio Gallo, tecnico del LaneRossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni.
Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal:
“Conoscevo Vicenza e il suo calore da avversario però quello che stiamo vivendo è qualcosa di straordinario, ne ho parlato in allenamento rispetto a ciò che è stato il tifo di domenica e di quanto la squadra ha accelerato: ogni giorno ci arricchite di affetto e disponibilità senza conoscerci. Sono orgoglioso che possiate identificarvi con questa squadra che lotterà fino alla fine. Siamo pronti a vendere cara la pelle da qui a fine campionato”
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
