Vicenza, Gallo: "Stiamo vivendo è qualcosa di straordinario. Orgoglioso dei tifosi"

A margine di un eventi con i club di tifosi del Vicenza, Fabio Gallo, tecnico del LaneRossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal:

“Conoscevo Vicenza e il suo calore da avversario però quello che stiamo vivendo è qualcosa di straordinario, ne ho parlato in allenamento rispetto a ciò che è stato il tifo di domenica e di quanto la squadra ha accelerato: ogni giorno ci arricchite di affetto e disponibilità senza conoscerci. Sono orgoglioso che possiate identificarvi con questa squadra che lotterà fino alla fine. Siamo pronti a vendere cara la pelle da qui a fine campionato”