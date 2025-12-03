Vlahovic ha deciso: si opera. Intervento a Londra o Turku, rientrerà non prima di marzo

Dusan Vlahovic si opera. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale è già stata presa una decisione circa l'infortunio accusato dall'attaccante serbo contro il Cagliari. La data dell'operazione non è ancora stata definita, ma sarà intervento: due, al momento, le possibili scelte tra Londra e Turku a livello di clinica.

L’intervento chirurgico non allunga i tempi di recupero, ma riduce i rischi di una possibile ricaduta: l'operazione - scrive stamattina il quotidiano - è la via più sicura per tornare senza conseguenze o deficit all’attività agonistica. Un percorso consigliato all'ex Fiorentina anche dalla Juve, poco favorevole dinanzi a eventuali terapie conservative. Alla Continassa quest'infortunio è stato paragonato, come gravità, a quello di Kevin De Bruyne, ma rispetto al campione belga del Napoli Vlahovic è più giovane e dovrebbe quindi recuperare più velocemente. Dusan resterà fuori a dicembre, gennaio e febbraio, saltando una ventina di partite e ripresentandosi in campo più o meno a marzo. A mister Spalletti il (difficile) compito di non farne sentire la mancanza in questi tre mesi.

"In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate", è il report pubblicato lunedì scorso dalla Juve sui suoi canali ufficiali.