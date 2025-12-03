Pescara, Tonin di nuovo protagonista ma i rumors di addio a gennaio non si placano

Riccardo Tonin sta tornando protagonista nel Pescara. L’attaccante classe 2001, reduce da un avvio di stagione complicato, ha mostrato segnali convincenti nelle ultime settimane. A Catanzaro ha firmato un assist per Di Nardo e sfiorato il gol, confermando la fiducia di Gorgone, che lo ha schierato titolare anche contro il Padova.

Con la nuova guida tecnica Tonin sta ritrovando quella continuità che con Vincenzo Vivarini era mancata. Stando a quanto riportato da PescaraSport24 restano però aperti i dubbi sul futuro: il suo ciclo in biancazzurro non è ancora definito e il mercato di gennaio potrebbe aprire scenari diversi.

Il giocatore ha ancora due anni di contratto con il Delfino, ma le richieste non mancano. La Ternana lo segue da tempo e potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane, così come Perugia, Virtus Entella, Latina e Catania, che avevano sondato la pista in estate. Anche l’Union Brescia e la Salernitana hanno chiesto informazioni, seppure in modo più timido.