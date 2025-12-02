Spagna-Germania, le formazioni ufficiali: Esther e Anyomi guidano gli attacchi

Dopo lo 0-0 dell'andata Spagna e Germania scenderanno in campo questo pomeriggio, ore 18:30, per la gara di ritorno della finale di Women's Nations League. Fra le iberiche sarà assente la stella Bonmati dopo la frattura del perone subita nel corso di un allenamento nei giorni scorsi. Al suo posto in mezzo al campo ci saranno Mariona e Putellas al fianco di Aleixandri, mentre il tridente offensivo vedrà Esther al centro con Vicky Lopez e Claudia Pina sulle corsie esterne. In difesa la rientrante Mapi Leon affianca Paredes al centro con Batlle e Carmona a completare la linea a quattro.

La Germania risponde con Anyomi come unica punta supportata dal terzetto formato da Cerci, Brand e Buhl. In mezzo al campo Senss e Nusken saranno le due mediane. In difesa, davanti a Berger, agiranno Gwinn e Kett sulle due corsie laterali con Minge e Knaak coppia centrale. Queste le formazioni ufficiali:

Spagna (4-3-3): Cata Coll; Batlle, Paredes, Mapi Leon, Carmona; Mariona, Aleixandri, Putellas; Vicky Lopez, Esther, Pina. A disposizione: Astralaga, Nanclares, Fernandez, Mendez, Martin-Prieto, Hermoso, Imade, Ouahabi, Redondo, Navarro, Fiamma, Athenea. Ct Sonia Bermudez

Germania (4-2-3-1): Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Senss, Nusken; Cerci, Brand, Buhl; Anyomi. A disposizione: Johannes, Mahmutovic, Linder, Hendrich, Grawe, Freigang, Alara, Zicai, Dallmann, Martinez, Schulze. Ct Christian Wuck