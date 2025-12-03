Modena, Rivetti: "Stiamo facendo diventare i portiere avversari dei fenomeni"
Nonostante le due sconfitte rimediate nelle ultime cinque giornate e una vittoria che manca da tre turni, Carlo Rivetti, numero uno del Modena, ha palesato grande fiducia e calma davanti ai microfoni di TRC nell'intervento nel corso della trasmissione 'Gialli di Sera'.
“Il mio morale è fantastico - ha dichiarato (fonte CalcioModena.it) -. In queste ultime partite stiamo facendo sembrare i portieri avversari dei fenomeni. Questo significa che creiamo tanto e bene. Stiamo giocando benissimo e sono molto contento del gioco espresso. Poi si vince, si perde, certo è meglio vincere, ma continuiamo così.
Abbiamo bisogno di tutti, soprattutto dei nostri sostenitori. I prossimi impegni sono cruciali per capire dove possiamo arrivare".




