Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20

L’Italia potrà contare in futuro anche su una giovane stella emergente del nostro campionato come Karen Appiah, attaccante classe 2007cresciuta nel Milan con cui ha esordito in questa stagione contro la Roma nella sfida di Serie A Women’s Cup a settembre e con cui ha trovato anche la gioia del primo gol fra le professioniste in occasione della sfida contro la Ternana Women vinta per 2-1 dalle rossonere.

Come riferisce Calciofemminileitaliano.it la calciatrice ha ottenuto quella cittadinanza italiana che ha aspettava da tutta la vita. Appiah infatti è nata, a Brescia, e cresciuta in Italia, ma fino a ieri era considerata straniera per le nostre leggi. Ora la classe 2007 sarà eleggibile per la Nazionale italiana e in particolare per quella Under 20 che il prossimo anno sarà impegnata in Polonia per un Mondiale di categoria che mancava dal lontano 2012. Potrebbe essere quella il primo grande evento a cui parteciperà Appiah con la maglia azzurra con il sogno un giorno di approdare in quella maggiore.

Del resto l’allenatrice del Milan Suzanne Bakker, da sempre attenta ai giovani talenti, sembra voler concedere all’attaccante un maggiore minutaggio in questa stagione per permetterle di crescere sia sotto il profilo tecnico-tattico sia sotto quello dell’esperienza per farla diventare una delle armi in più dell’attacco rossonero.