Monopoli, Colombo sul rinnovo: "Gratificato dalla fiducia ribadita dalla società"

A corredo della nota con la quale il Monopoli ha comunicato il rinnovo contrattuale del tecnico Alberto Colombo fino al giugno 2027 arrivano anche alcune dichiarazioni dell'allenatore:

"Festeggiare questo prolungamento dopo aver raggiunto le 100 panchine con il Monopoli è motivo di gioia e soddisfazione. Mi sento gratificato della fiducia che il presidente e la società mi hanno ribadito anche in questo caso e sento anche addosso la responsabilità di ricambiarla nel migliore dei modi. A partire dai prossimi impegni di questa parte conclusiva del 2025".

Questo, invece, il testo del comunicato del club pugliese:

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del vincolo contrattuale con nuova scadenza al termine della stagione 2026/2027 con il tecnico responsabile della Prima Squadra Alberto Colombo. Già sulla panchina biancoverde nella stagione 2021/2022 con il quinto posto al termine della regular season e l’accesso al secondo turno della fase nazionale dei Playoff, in carica dalla stagione 2024/2025 con il terzo posto al termine della regular season e l'accesso al primo turno della fase nazionale dei Playoff, Colombo ha raggiunto domenica scorsa a Trapani le 100 panchine con il Monopoli (con un record di 43 vittorie, 26 pareggi, 31 sconfitte, 155 punti e una media di 1,55 punti a partita). Avanti insieme, mister!