Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 dicembre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 dicembre
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 01:00
Alessio Del Lungo
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

NAPOLI, CONFERME SULL'INTERESSE PER MANZAMBI. PER LA FASCIA L'OBIETTIVO NUMERO UNO È PALESTRA, MA L'ATALANTA VUOLE 35-40 MILIONI DI EURO. INTER, PIACCIONO MLACIC E TOURE. ROMA, IL PAPÀ DI PAREDES: "DYBALA AL BOCA JUNIORS? TUTTO A SUO TEMPO". JUVENTUS, SONDAGGIO DELL'ARSENAL PER YILDIZ. CHIELLINI: "C'È LA VOLONTÀ DI ENTRAMBE LE PARTI DI RINNOVARE". ATALANTA, NON SONO PREVISTI CONTATTI CON MURIEL. ATTA: "ALL'UDINESE STO BENE"

NAPOLI

Il Napoli valuta alternative per sostituire l'infortunato Anguissa. Il nome preponderante nei giorni scorsi è quello di Johan Manzambi, ventenne del Friburgo e della nazionale svizzera con cui potrebbe giocare i Mondiali nella prossima estate. Il centrocampista è valutato circa 20 milioni dal club della Bundes, ma non è detto che possa essere trasferibile durante l'inverno. Più complicato Atta dell'Udinese, per cui le richieste partono dai 40 milioni e ci sono top società da tutta Europa.

Il Napoli dovrà affrontare delle spese per la propria fascia destra. Il titolare è il capitano, Giovanni Di Lorenzo, ma Pasquale Mazzocchi ha manifestato l'intenzione di giocare, con il Parma che è interessato già per gennaio. Così il principale obiettivo è Marco Palestra, attualmente al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta. Gli uomini di Giovanni Manna sono andati più volti a osservarlo, ottenendo delle ottime relazioni. Così come è stata la prestazione contro la Juventus, dove ha fatto ammattire Kostic, ne ha alzato ulteriormente il valore. Ed è proprio questo lo scoglio principale. Perché il Rennes, due anni fa, aveva offerto più di 15 milioni per acquistarne il cartellino, con netto diniego da parte dell'Atalanta che lo considerava incedibile, così come quest'estate. Juventus, Milan e Inter lo seguono con particolare curiosità, ma la sensazione è che servano (almeno) 35 milioni (se non 40) per il classe 2005 dell'Atalanta.

INTER

Si avvicina il mercato invernale e le squadre di Serie A si guardano intorno per apportare le modifiche necessarie a completare le eventuali falle rimaste dalla finestra estiva dei trasferimenti. L'Inter potrebbe muoversi su più di un reparto, dalla difesa al centrocampo, nell'ottica di rinforzare la rosa di Cristian Chivu e di dargli più scelte. Secondo quanto riporta Matteo Moretto in particolare per il reparto arretrato trova conferme la pista che porta a Branimir Mlacic, giovane talento in forza all’Hajduk Spalato. Il club nerazzurro infatti avrebbe effettivamente appuntato il nome del classe 2006 sul proprio taccuino, dato che il giocatore è considerato come uno dei prospetti più interessanti del panorama del calcio croato.

Nel successo per 2-0 dell'Inter sul Pisa, uno dei migliori in capo per i toscani è stato Idrissa Touré, di professione esterno destro. Un ruolo che proprio in casa Inter è oggi scoperto, visti gli infortuni contemporanei di Dumfries e Darmian e l'adattamento complicato di Luis Henrique al calcio italiano. Da alcune settimane l'esterno del Pisa è così entrato nella lista del ds Piero Ausilio, che domenica lo ha seguito dal vivo dalla tribuna dando conferma agli ottimi rapporti degli scout. A gennaio, nel caso in cui i fastidi fisici dovessero proseguire, ecco che secondo Tuttosport l'Inter potrebbe muoversi proprio nella direzione del classe '98 che piace anche al Napoli. E l'Inter a quel punto potrebbe giocarsi la carta Valentin Carboni: il trequartista argentino sta trovando poco spazio nel prestito al Genoa e quindi nelle prossime settimane non è da escludere la ricerca di una nuova sistemazione. E il Pisa da tempo ammira le sue qualità e vorrebbe aggiungerlo alla rosa di Alberto Gilardino.

ROMA

Arrivato Leandro Paredes, il Boca Juniors ha un altro desiderio che vorrebbe esprimere: portare a casa Paulo Dybala. Il papà del centrocampista, interpellato nuovamente in merito, con una risposta evasiva, ma simbolica ha mantenuto viva la possibilità: "Tutto a suo tempo", ha detto ridendo in un’intervista a Radio La Red.

JUVENTUS

Secondo il Corriere dello Sport, Kenan Yildiz è legatissimo ai colori bianconeri e dunque rimarrebbe volentieri dov'è nonostante certe sirene (su tutte: il Real Madrid). C'è però da ridurre la distanza fra le parti. Il giocatore chiede un ingaggio da top, sui 6-7 milioni di euro, al momento ne percepisce circa 1,7. La Juventus ad ora avrebbe invece offerto una cifra leggermente al di sotto dei 5 milioni. A proposito delle sirene intorno a lui: l'Arsenal nell'ultimo periodo ha mosso nuovi passi per conoscere le richieste dell'entourage del giocatore. I Gunners infatti sarebbero rimasti stregati dalle sue giocate, ma al contempo la dirigenza londinese sarebbe consapevole che a Torino non è stato fissato alcun prezzo.

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ne ha parlato a SportMediaset: "Non ci sorprende quanto sta facendo Kenan, c'è grande stima e apprezzamento nei suoi confronti: c'è la volontà di entrambe le parti, è un giocatore speciale e per questo serve un po' di più di tempo ma siamo convinti che farà parte di questa squadra ancora per tanti anni".

ATALANTA

Luis Muriel può tornare davvero all'Atalanta? Dopo le frasi della scorsa sera, a Bergamo in diversi hanno chiesto un possibile ritorno del colombiano, fra il serio e il faceto, la nostalgia e la speranza di rivederlo ancora a tinte nerazzurre. Per ora, però, la risposta è no, su più livelli. Il primo è quello atalantino, visto che ci sono diversi giocatori offensivi e non c'è l'idea di aggiungerne uno. Semmai toglierlo (Maldini l'indiziato) per snellire una rosa comunque molto folta. Il secondo è quello dello stesso giocatore, che ha ancora un anno di contratto a cifre molto alte in America, dunque servirebbe eventualmente rinunciare a una parte dell'ingaggio. Per ora, del resto, non ci sono stati contatti fra le parti al netto delle dichiarazioni dello stesso sudamericano.

UDINESE

L'Udinese ha già centrato un'altra plusvalenza: questa è la sensazione che si ha guardando sbocciare Arthur Atta, autentica rivelazione di questa prima parte di stagione dei friulani. Il centrocampista bianconero è attenzionato da diversi grandi club, con il Napoli accostato con particolare insistenza al suo nome e non solo. Il giocatore ha rilasciato una intervista al quotidiano La Stampa oggi in edicola, nel corso della quale ha però precisato in merito ai rumor di mercato: "All'Udinese sto bene, c'è tutto quello che serve per lavorare al meglio".

CALCIO ESTERO

L’Arsenal sta per piazzare un colpo... gemellare. Il club inglese ha raggiunto un accordo con Edwin e Holger Quintero, talenti di 16 anni appartenenti all’Independiente del Valle. Come riportato da ESPN, i due gemelli sono considerati tra i prospetti più interessanti del calcio sudamericano e sbarcheranno a Londra soltanto al compimento della maggiore età, previsto per agosto 2027.

I figli di Thiago Silva sembrano decisi a seguire il percorso del padre, uno dei difensori più forti della sua generazione. Dopo la recente convocazione di Iago, 14 anni, con la nazionale giovanile inglese U15, questa volta è il fratello maggiore Isago a finire sotto i riflettori. Il giovane difensore, classe 2008, ha infatti firmato il suo primo contratto professionistico con il Chelsea, un passo significativo nella sua crescita all’interno dell’Academy dei Blues.

Tutti pazzi per Nathaniel Brown, ma per davvero. Il terzino sinistro classe 2003 dell'Eintracht Francoforte, con le sue prestazioni in Champions League e Bundesliga sta attirando l'attenzione di svariate big d'Europa e questo non può che fare piacere al club che ne detiene il cartellino. Le Aquile tedesche, infatti, pregustano già l'incasso milionario dalla cessione del giocatore che - secondo quanto rivelato da Sky Sports DE - avrebbe accresciuto la valutazione attorno ai 60-70 milioni di euro.

Stanley Menzo non è più il commissario tecnico del Suriname. Lo rende noto la federcalcio del paese sudamericano, ma affiliato alla CONCACAF, con un comunicato ufficiale. Una decisione che sorprende poiché arrivata tre mesi prima della disputa dei playoff inter-zona che potrebbe clamorosamente qualificare la selezione ai Mondiali.

Sandro Wagner non è più l'allenatore dell'Augsburg. Lo ha reso noto il club tedesco con un comunicato pubblicato in mattinata.

