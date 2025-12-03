Federico Gatti si fa male al menisco e si opera: quante partite dovrà saltare? Almeno 6

Tegola Federico Gatti per la Juventus. In pochi giorni la squadra di mister Luciano Spalletti ha perso il suo centravanti, Dusan Vlahovic, e adesso pure il suo difensore centrale, infortunatosi al ginocchio destro nella partita di Coppa Italia di ieri sera contro l'Udinese. "Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni", è il report medico ufficiale della Vecchia Signora.

Ma quante partite salterà effettivamente Gatti? Sicuramente meno rispetto a Vlahovic, ma comunque non poche. Se lo stop di un mese sarà confermato, l'ex Frosinone si perderà infatti almeno 5-6 incontri. In caso di evoluzioni negative della sua cartella clinica, le partite perse potrebbero essere anche di più. Di seguito tutti gli appuntamenti della Juve tra campionato e Champions League, a dicembre e a gennaio.

Il calendario della Juve a dicembre e gennaio

Napoli-Juventus: Serie A, 7 dicembre ore 20.45

Juventus-Pafos: Champions League, 10 dicembre ore 21

Bologna-Juventus: Serie A, 14 dicembre ore 20.45

Juventus-Roma: Serie A, 20 dicembre ore 20.45

Pisa-Juventus: Serie A, 27 dicembre ore 20.45

Juventus-Lecce: Serie A, 3 gennaio ore 20.45

Sassuolo-Juventus: Serie A, 6 gennaio ore 20.45

Juventus-Cremonese: Serie A, 12 gennaio ore 20.45

Cagliari-Juventus: Serie A, 17 gennaio ore 20.45

Juventus-Benfica: Champions League, 21 gennaio ore 21

Juventus-Napoli: Serie A, 25 gennaio ore 18

Monaco-Juventus: Champions League, 28 gennaio ore 21