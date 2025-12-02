Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della seconda amichevole contro gli Stati Uniti l'attaccante e capitana dell'Italia e della Juventus Cristiana Girelli ha parlato anche del proprio futuro aprendo a un'esperienza all'estero, magari proprio in quella National Women's Soccer League che la scorsa estate ha accolto due sue compagne in azzurro e bianconero come la terzina Lisa Boattin (ora all'Houston Dash) e l'attaccante Sofia Cantore (ora al Washington Spirit), e puntando al Mondiale in Brasile del 2027 dove potrebbe chiudere una prestigiosa carriera con la maglia azzurra.

“Non ho mai giocato all'estero e non ci penso così frequentemente, ma prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza simile. Se capitasse l’occasione ci penserei". Parole chiare che mettono in allerta la Juventus in vista della prossima estate quando la classe '90 potrebbe decidere – se ne avrà l'opportunità – di chiudere un capitolo iniziato nel 2018 e costellato di successi. Il club bianconero non si opporrebbe, probabilmente, al desiderio di una delle sue campionesse di provare quell'esperienza all'estero che le è sempre mancata, ma ogni discussione in merito è rimandata fra almeno sei mesi a meno di clamorosi colpi di scena nella finestra di gennaio.

Ancora più distante è invece il possibile addio alla Nazionale con la volontà di Girelli di arrivare fino all'estate del 2027 quando andranno in scena i Mondiali brasiliani che potrebbero rappresentare il giusto palcoscenico per chiudere un'avventura lunga 25 anni (L'esordio risale infatti al 2012) che l'ha vista segnare 61 reti in 123 presenze (sesta per presenze e quarta per reti segnate): “Il Mondiale sarebbe una cosa meravigliosa per chiudere la mia carriera, ma è troppo lontano”.