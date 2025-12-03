Milan, scocca l'ora di Jashari. Allegri: "Curioso di vederlo. Nkunku? Si sta inserendo bene"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset alla vigilia del match contro la Lazio: "Troveremo un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato".

Vuole vincere la Coppa?

"La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo".

Sarri ha detto che metterebbe le postazioni VAR dalla parte opposta rispetto alle panchine.

"Può essere una buona soluzione, ma non dobbiamo deciderlo noi, ci sono organi competenti. Noi dobbiamo pensare a giocare e fare il meglio possibile".

Come sta Pulisic?

"Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo con il Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni".

È un'opportunità per vedere le qualità di Jashari?

"Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà un'opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica".

Come vede Nkunku?

"Sulla formazione non ho ancora deciso. Sabato ha fatto una partita importante: nel momento decisivo a inizio secondo tempo ha giocato tecnicamente tutte le palle nel miglior modo possibile. Giocatore di straordinaria tecnica, si sta inserendo molto bene e sta crescendo di condizione".

Maignan è un valore aggiunto?

"Mike sta facendo bene così come tutta la squadra. Domani il focus è chiuderla nei 90 minuti, ma c'è la possibilità dei rigori e quindi bisogna essere pronti a tutto".