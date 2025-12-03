Milan-Lazio, Rocchi chiarisce: “Non era rigore”. E Sarri lancia una proposta

"L'azione meritava un check di 15 secondi. Non è rigore ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo”. Così il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, nell’ultima puntata di Open Var su Dazn, ha ammesso la cattiva gestione del finale di Milan-Lazio: giusta la decisione di Collu, inutile la chiamata del VAR, discutibile la spiegazione per salvare capra e cavoli.

Un episodio che, seppur alla fine deciso correttamente, ha inasprito i toni, portando a inevitabili provvedimenti: Massimiliano Allegri è stato squalificato e multato dal Giudice Sportivo della Serie A per avere contestato “con fare intimidatorio” la decisione arbitrale e per aver poi assunto “un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria”.

Sull’altro fronte della barricata, Maurizio Sarri, che ha evitato di rifugiarsi in alibi arbitrali, ma ha lanciato una proposta: “L'unica cosa è che la scena che ho visto mi fa venire in mente un suggerimento, mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta delle panchine, perché così si innescano dei meccanismi che possono portare a espulsione e scene brutte - ha detto a Sport Mediaset -. L'arbitro deve andare a prendere una decisione e la deve prendere in una tranquillità diversa da quella che ho visto". Chissà se sarà ascoltato.