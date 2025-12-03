Vivarini: "Al Bari non si può dire di no. Problemi non solo tattici, ma anche mentali"

Prime parole dal suo ritorno al Bari per Vincenzo Vivarini. Il tecnico abruzzese, una volta risolto il contratto con il Pescara, ha deciso di accettare la proposta del club pugliese di prendere il posto dell'esonerato Fabio Caserta.

"Al richiamo del Bari non si può dire di no - si legge su TuttoBari -. Chiaro che vorrei portare entusiasmo e risultati. In questo momento sono cosciente delle difficoltà che ci sono, ci si butta nel lavoro e speriamo di uscire subito da questa situazione di difficoltà. Approfitto per salutare Caserta: il mondo del calcio è fatto di queste cose qui, bisogna essere più forti.

Abbiamo pochissimo tempo per lavorare. Effettivamente è il momento di parlare poco e lavorare il più possibile. Ci siamo buttati in questa avventura consapevoli di questo. Abbiamo già avuto modo di mettere in evidenza le criticità, adesso bisogna risolvere. Il 5-0 contro l'Empoli? Avevo fatto due allenamenti, ci eravamo più che altro conosciuti. Ho chiesto loro un aspetto importante: la fase del non possesso. Cercavo di capire chi avevo di fronte. In questi ulteriori giorni abbiamo lavorato sui primi 40 minuti di Empoli: lì abbiamo tenuto certe consegne lavorando su quei due concetti che si sono potuti dare. Nei primi 40 minuti c'è stato un senso, una logica, abbiamo cercato di fare quello che bisogna fare sempre.

Quando si stacca la spina, succede quel che è successo. C'è stata una metamorfosi pazzesca tra primo e secondo tempo. I problemi non sono solo tattici, ma anche mentali. L'entusiasmo è la benzina che può accendere il fuoco. In questo momento il fuoco si è spento. Ci sono situazioni che non hanno alcun senso tattico"