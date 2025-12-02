Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
Una doppietta di Claudia Pina, inframezzata da quella di Vicky Lopez, ha permesso alla Spagna di bissare il successo in Women’s Nations League. Dopo lo 0-0 in Germania la formazione di Sonia Bermudezsi è imposta al Metropolinato di Madrid con un netto 3-0 portando a casa il secondo trofeo consecutivo (in due edizioni).
Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti la gara si sblocca all’ora di gioco quando Pina scambia con Mariona Caldentey arrivando al limite dell’area per calciare battendo Berger. Otto minuti dopo è l’altra esterna offensiva a raddoppiare partendo da destra per poi entrare in area di rigore e calciare a rete. Infine al 74° arriva il tris firmato ancora da Pina che intercetta il pallone in mezzo al campo e lanciandosi verso l’area di rigore per battere nuovamente Berger mandando il pallone sotto il sette.