TMW News Prima Milano, ora Roma: spiragli sui nostri stadi. Ma Milan-Como continua a far discutere

La notizia del giorno nel mondo del calcio arriva dalla Capitale, più precisamente dalle parole di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma che stamani dichiarava di essere "all'ultima tappa per la costruzione del nuovo stadio della Roma". Un tema, quello delle infrastrutture, che in Italia è sempre all'ordine della giornata e che dopo Milano - con la cessione dell'area di San Siro a Inter e Milan - adesso arrivano con una ventata di ottimismo anche a Roma. Nella speranza che alle parole facciano davvero seguito i fatti: ne parla, durante il TMW News, l'allenatore Massimo Drago.

Successivamente, spazio al nostro Fabrizio Biasin e alle considerazioni sulla Nazionale e sul mondo Inter, sia sulla già citata questione stadio che sul momento della squadra di Chivu, rilanciata nelle ambizioni anche dalle parole di Mkhitaryan di questa mattina. Infine, la questione Milan-Como che continua a tenere banco, a maggior ragione dopo che LaLiga ha annunciato di portare all'estero Villarreal-Barcellona (il prossimo 20 dicembre a Miami). Ecco la puntata odierna: