Due Hellas in uno: prima maschile, poi femminile. Il 23 novembre due gare al Bentegodi
Due partite nello stesso stadio, lo stesso giorno. È una prima volta storica per il calcio italiano, quella che andrà in scena domenica 23 novembre: calcio maschile e femminile si uniscono per dare vita a un evento unico. L'Hellas Verona apre le porte dello stadio Bentegodi all'Hellas Verona Women.
Le squadre di mister Paolo Zanetti e di mister Simone Bragantini, si legge sul sito ufficiale del club scaligero, scenderanno in campo una di seguito all'altra per disputare le rispettive partite di campionato contro Parma e Res Donna Roma.
L'iniziativa, fortemente voluta dal Club gialloblù, vedrà l'applicazione di prezzi e promozioni speciali ideate dalla società per offrire al pubblico la miglior esperienza possibile durante l'arco di entrambe le partite.
Questo sarà il programma dello speciale Double Header gialloblù:
* Ore 12.30: Hellas Verona-Parma, 12a giornata Serie A Enilive 2025/26
* Ore 14.45: Hellas Verona Women-Res Donna Roma, 10a giornata Serie B Femminile 2025/26.
