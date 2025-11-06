Hellas, Bertolini: "Il ko di Al-Musrati ha inciso, per Serdar vedremo. Harroui? Ci vuole tempo"

Nel corso della sua conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Lecce, Alberto Bertolini, vice-allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato delle condizioni di Suat Serdar: "Gli esami strumentali non sono stati ancora fatti, perché c'è stato un trauma distorsivo contro il Como. Vediamo come va ed eventualmente la settimana prossima, qualora non fosse disponibile per Lecce, vediamo come va. Gli esami verranno fatti qualora ci sarà la necessità di farli. Al momento sappiamo che è in dubbio, aspettiamo la settimana prossima per informazioni più certe".

A che percentuale di condizione è Harroui?

"Lui è un giocatore importante, arriva da un infortunio lungo e difficile. Ha bisogno di allenarsi con continuità, ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione. È un possibile titolare. Titolare lo è non solo chi parte dall'inizio, ma anche chi subentra. Tutti devono essere pronti".

Quanto vi è mancato Al-Musrati?

"La sua assenza ha inciso. Ha esperienza, ha giocato in squadre importanti come Monaco e Besiktas, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori per un po'. Siamo certi che possa darci una grande mano".

Nelsson è stato convocato in Nazionale.

"Siamo molto contenti di questa convocazione, sta fornendo ottime prestazioni. Serve non solo il suo apporto. Come di chiunque".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Alberto Bertolini.