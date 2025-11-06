Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lecce al lavoro in vista del match col Verona: out Jean, personalizzato per Perez e Pierret

Lecce al lavoro in vista del match col Verona: out Jean, personalizzato per Perez e Pierret
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:08Serie A
Giacomo Iacobellis

La preparazione dei giallorossi in vista della gara di sabato al Via del Mare con il Verona è proseguita al mattino con una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano. Assente Jean, hanno proseguito con il lavoro personalizzato Pérez e Pierret. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura a Martignano. A riportarlo è il sito ufficiale del Lecce.

L'intervista al presidente Sticchi Damiani dopo la vittoria di Firenze
Ai microfoni di Antenna Sud, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha voluto anche omaggiare il direttore tecnico Pantaleo Corvino, dirigente che ha recentemente festeggiato le 300 partite col club salentino: "Ho dedicato la vittoria di Firenze a Pantaleo Corvino, che di recente ha tagliato il traguardo delle 300 presenze in Serie A con il Lecce. Mi sembrava giusto celebrarlo dopo una vittoria così bella, arrivata proprio contro la “sua” Fiorentina.

Penso sia stato doveroso omaggiare un grande protagonista delle Serie A del Lecce, comprese quelle precedenti alla mia gestione, molte delle quali comunque legate alle scelte felici di Pantaleo. Sono molto felice di averlo riportato qui sei anni fa, e non fu una scelta casuale. Avevo una visione ben chiara. Dissi che avremmo conosciuto il miglior Pantaleo di sempre e per me lo è stato, mentre c’è chi lo dava per finito. Per rapporto difficoltà/risultati credo sia il miglior periodo della sua carriera”.

