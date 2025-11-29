TMW Due rinforzi (forse tre) a gennaio: il Cagliari si muove per il prossimo mercato

Una sfida importante oggi per il Cagliari, in ottica salvezza: fare punti contro la Juventus vorrebbe dire, per la formazione di Fabio Pisacane, mettere un altro mattone in una stagione bella e importante. Dove le scelte della società di Tommaso Giulini, che da pochi giorni può godere inoltre ufficialmente del supporto economico e progettuale del fondo americano Praxis Capital Management, sono state in gran parte azzeccate.

Così a gennaio vuole rifinire un progetto chiaramente migliorabile e che secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, ha degli obiettivi che la dirigenza si è data in modo molto chiaro. In difesa verrà fatto un intervento per dare a Pisacane un'alternativa pronta subito ma anche di prospettiva: il ko di Zè Pedro, che tornerà a gennaio inoltrato, ha evidenziato che la coperta in difesa è corta e il club si sta muovendo di conseguenza.

E poi l'attacco: la stagione non è finita ma quasi per Andrea Belotti, l'età avanza per Leonardo Pavoletti (da pochi giorni sono 37 primavere) e allora il club ha deciso di intervenire ancora davanti. Per dare un'ulteriore alternativa al tecnico che anche a centrocampo, se come pare dovesse partire anche Luca Mazzitelli, potrebbe avere un rinforzo tra presente e futuro anche nella linea mediana di Pisacane.