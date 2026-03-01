TMW Lotta salvezza, chi la spunta? Capozucca: "La Fiorentina si tirerà fuori, Lecce in piena bagarre"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com il dirigente Stefano Capozucca ha parlato anche della lotta salvezza. In questa 27^ giornata Verona e Lecce hanno perso le rispettive sfide contro Napoli e Como, mentre Parma e Cagliari si sono spartite la posta in palio, venerdì.

Capozucca ha dichiarato: "Tutti pensavano che alla Fiorentina non appartenesse quella posizione di classifica. Credo che alla fine si tirerà fuori. La vittoria contro il Como è stata importantissima, penso che a parte Pisa e Verona che hanno il destino segnato, la lotta sia apertissima e trovare la terza squadra che retrocederà è difficile. Ai viola servono i risultati, non basta il nome. Anche il Lecce è in piena bagarre".

Sulla lotta Scudetto ha poi aggiunto: "A questo punto penso che l’Inter lo Scudetto possa perderlo soltanto da sola. Quest’anno la differenza rispetto alle altre squadre è notevole e il fatto di non giocare in Champions dà la possibilità di pensare solo ed esclusivamente al campionato. Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli? Il Milan non ha sbagliato. Non è partito con l’idea di vincere lo Scudetto. Ad Allegri non si può rimproverare nulla. Il Napoli ha avuto un numero elevato di infortuni. Poi anche nei momenti importanti gli sono mancati tanti calciatori. Conte ha delle attenuanti”.