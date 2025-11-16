Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dzeko, 72° gol con la Bosnia. E lui scherza: "Sono quello più anziano, rovino la media età"

Dzeko, 72° gol con la Bosnia. E lui scherza: "Sono quello più anziano, rovino la media età"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:26Serie A
Yvonne Alessandro

"Tutti i complimenti di questa sera vanno ai giocatori. Per me anche il primo tempo è stato del tutto corretto". Soddisfatto e orgoglioso il CT Sergej Barbarez ha analizzato così la rimonta confezionata dalla sua Bosnia contro la Romania, scaturita dal gol del momentaneo pari di Dzeko e dopo l'ora di gioco in 11 contro 10 per raggiungere il trionfo per 3-1. "Ero soddisfatto, avevamo avvertito delle loro ripartenze. Malic una volta è uscito dalla linea, ma in futuro dovremo chiudere meglio (in difesa, ndr) e prestare più attenzione".

E il tecnico ha aggiunto: "Abbiamo pensato anche a un piano B, nel caso succedesse qualcosa, quindi abbiamo voluto avere un’opzione in più con Tabakovic e Alajbegovic. Meritano sicuramente un grande applauso", a proposito dell'impatto avuto. "Questo è il nostro percorso. Vogliamo che questo approccio duri per anni e che questi ragazzi portino avanti la Nazionale nel periodo a venire. Il nostro desiderio è che giochino insieme anche nei prossimi dieci anni. Ora andiamo a misurarci anche a Vienna". E infatti sarà contro l'Austria l'ultimo impegno del girone H, anche se tra differenza punti e reti la formazione di Rangnick ha un passo già ai Mondiali 2026.

Serata da incorniciare per Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina che a 39 anni ieri ha trovato il suo 72° gol con la maglia dei Dragoni. Con la fascia da capitano al braccio, per tenere vivo il sogno playoff: "Il secondo tempo ha dimostrato che abbiamo qualità", a proposito della rimonta scattata. "Ho guardato la nostra formazione prima della partita, giocatori di 19, 20, 24 anni… io sono quello un po’ più 'anziano’, rovino loro la media (età, ndr), ma questa è la realtà ed è fantastico", scherza l'ex Inter.

Poi l'analisi lucida quanto al match: "Certo, ci sono stati errori, ma sono esperienze che partite del genere portano. Dobbiamo imparare da queste situazioni. Il primo tempo non è stato male, ma ci sono state molte mancanze. Sul gol subito abbiamo dormito, dovevamo controllare meglio. Tuttavia, abbiamo mostrato carattere e nei secondi 45 minuti abbiamo dato il massimo. Ci ha sollevato molto anche il sostegno del pubblico nella ripresa", ha riconosciuto Dzeko. "Poi anche il cartellino rosso che Nikola ha procurato (per Dragus, ndr). Spero che il CT sia soddisfatto. Lavoriamo più che mai, ci alleniamo duramente e al massimo. Gli errori fanno parte del gioco e ce ne saranno ancora, ma sono convinto che col tempo saremo sempre migliori".

Articoli correlati
La semplicità di Dzeko: prende un volo da 30 euro per raggiungere il ritiro della... La semplicità di Dzeko: prende un volo da 30 euro per raggiungere il ritiro della Bosnia
Genoa, "irruzione" di Dzeko in sala stampa. L'abbraccio con De Rossi: "Amici fraterni"... Genoa, "irruzione" di Dzeko in sala stampa. L'abbraccio con De Rossi: "Amici fraterni"
I tifosi dell'Inter non dimenticano: doppio scroscio di applausi per l'ex nerazzurro... I tifosi dell'Inter non dimenticano: doppio scroscio di applausi per l'ex nerazzurro Dzeko
Altre notizie Serie A
Udinese, Buksa: "Atta mi ricorda Bellingham, può diventare tra i migliori al mondo"... Udinese, Buksa: "Atta mi ricorda Bellingham, può diventare tra i migliori al mondo"
La Juventus sfida le big d'Europa per Mendoza: clausola da 20 milioni La Juventus sfida le big d'Europa per Mendoza: clausola da 20 milioni
Ferrari sul "Franchi": "Fiorentina neanche coinvolta. C'è il rischio rimaniamo fuori... Ferrari sul "Franchi": "Fiorentina neanche coinvolta. C'è il rischio rimaniamo fuori dal progetto"
Spezia, Wisniewski via a gennaio? Il DS: "Voci che arrivano sempre quando è con la... Spezia, Wisniewski via a gennaio? Il DS: "Voci che arrivano sempre quando è con la Polonia"
Albertini: "Modric fuoriclasse, Rabiot rinforzo perfetto. Centrocampo dell'Inter... Albertini: "Modric fuoriclasse, Rabiot rinforzo perfetto. Centrocampo dell'Inter una garanzia"
Bologna, Holm si fa male da solo: le prime sensazioni sull'infortunio con la Svezia... Bologna, Holm si fa male da solo: le prime sensazioni sull'infortunio con la Svezia
Carrozzieri racconta: "Diedi un pugno a Novellino. Era fatta col Milan ma la droga... Carrozzieri racconta: "Diedi un pugno a Novellino. Era fatta col Milan ma la droga rovinò tutto"
Roma, lo United apre per il prestito con diritto per Zirkzee: ma il problema è la... Roma, lo United apre per il prestito con diritto per Zirkzee: ma il problema è la concorrenza
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
4 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
5 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Haaland e la Serie A: fu vicino a Napoli e Juventus. Ieri una risposta politically correct
Immagine top news n.1 Che sfiga: nessuno come la Norvegia tra le 54 squadre europee! E poi basta un gol...
Immagine top news n.2 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine top news n.3 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine top news n.4 Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Immagine top news n.5 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Immagine top news n.6 Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
Immagine top news n.7 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Haaland e la Serie A: fu vicino a Napoli e Juventus. Ieri una risposta politically correct
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Buksa: "Atta mi ricorda Bellingham, può diventare tra i migliori al mondo"
Immagine news Serie A n.3 La Juventus sfida le big d'Europa per Mendoza: clausola da 20 milioni
Immagine news Serie A n.4 Ferrari sul "Franchi": "Fiorentina neanche coinvolta. C'è il rischio rimaniamo fuori dal progetto"
Immagine news Serie A n.5 Spezia, Wisniewski via a gennaio? Il DS: "Voci che arrivano sempre quando è con la Polonia"
Immagine news Serie A n.6 Albertini: "Modric fuoriclasse, Rabiot rinforzo perfetto. Centrocampo dell'Inter una garanzia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Mensah: "Siamo in ripresa, crediamo tutti in mister Possanzini"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori giocatori dopo la 12ª giornata: Kike Perez alle spalle di Ghedjemis
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, nuovi esami per Cuni: c'è lesione, salta la sfida con la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.4 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, il club ha deciso: Liverani sarà esonerato, manca solo l'annuncio
Immagine news Serie C n.2 Catania ko con il Casarano, Toscano: "Non parlo del rigore, evito il rischio di squalifica"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Umiltà e motivazioni forti per imporre il nostro gioco"
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto-Union Brescia, derby senza ultras che manca da 40 anni
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 14ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.6 Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto stadio-clinica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A W., domenica di fuoco: derby di Roma, big match a Napoli e Juve chiamata a reagire
Immagine news Calcio femminile n.2 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?