Dzeko, 72° gol con la Bosnia. E lui scherza: "Sono quello più anziano, rovino la media età"

"Tutti i complimenti di questa sera vanno ai giocatori. Per me anche il primo tempo è stato del tutto corretto". Soddisfatto e orgoglioso il CT Sergej Barbarez ha analizzato così la rimonta confezionata dalla sua Bosnia contro la Romania, scaturita dal gol del momentaneo pari di Dzeko e dopo l'ora di gioco in 11 contro 10 per raggiungere il trionfo per 3-1. "Ero soddisfatto, avevamo avvertito delle loro ripartenze. Malic una volta è uscito dalla linea, ma in futuro dovremo chiudere meglio (in difesa, ndr) e prestare più attenzione".

E il tecnico ha aggiunto: "Abbiamo pensato anche a un piano B, nel caso succedesse qualcosa, quindi abbiamo voluto avere un’opzione in più con Tabakovic e Alajbegovic. Meritano sicuramente un grande applauso", a proposito dell'impatto avuto. "Questo è il nostro percorso. Vogliamo che questo approccio duri per anni e che questi ragazzi portino avanti la Nazionale nel periodo a venire. Il nostro desiderio è che giochino insieme anche nei prossimi dieci anni. Ora andiamo a misurarci anche a Vienna". E infatti sarà contro l'Austria l'ultimo impegno del girone H, anche se tra differenza punti e reti la formazione di Rangnick ha un passo già ai Mondiali 2026.

Serata da incorniciare per Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina che a 39 anni ieri ha trovato il suo 72° gol con la maglia dei Dragoni. Con la fascia da capitano al braccio, per tenere vivo il sogno playoff: "Il secondo tempo ha dimostrato che abbiamo qualità", a proposito della rimonta scattata. "Ho guardato la nostra formazione prima della partita, giocatori di 19, 20, 24 anni… io sono quello un po’ più 'anziano’, rovino loro la media (età, ndr), ma questa è la realtà ed è fantastico", scherza l'ex Inter.

Poi l'analisi lucida quanto al match: "Certo, ci sono stati errori, ma sono esperienze che partite del genere portano. Dobbiamo imparare da queste situazioni. Il primo tempo non è stato male, ma ci sono state molte mancanze. Sul gol subito abbiamo dormito, dovevamo controllare meglio. Tuttavia, abbiamo mostrato carattere e nei secondi 45 minuti abbiamo dato il massimo. Ci ha sollevato molto anche il sostegno del pubblico nella ripresa", ha riconosciuto Dzeko. "Poi anche il cartellino rosso che Nikola ha procurato (per Dragus, ndr). Spero che il CT sia soddisfatto. Lavoriamo più che mai, ci alleniamo duramente e al massimo. Gli errori fanno parte del gioco e ce ne saranno ancora, ma sono convinto che col tempo saremo sempre migliori".