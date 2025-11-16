Torino, per la difesa piace Giorgini. Gazzi: "È uno dei profili più interessanti della B"

Alessandro Gazzi, ex centrocampista del Torino, lo scorso anno da vice di Zaffaroni al SudTirol ha allenato Andrea Giorgini, giovane difensore, ora alla Juve Stabia, che piace molto al Torino: "Al Sudtirol ho avuto la possibilità di conoscerlo per circa un mese, è un difensore che ha una buona fisicità e sicuramente è uno dei profili più promettenti della B", ha detto Gazzi nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport.

È pronto al salto in A in una squadra come il Torino?

"Sicuramente le potenzialità le ha, ma è difficile rispondere a questa domanda perché la A è proprio un livello diverso rispetto alla B. Se dovesse arrivare in una società come il Torino avrà però modo di capire dove si trova".

Quali sono le difficoltà principali che un calciatore può riscontrare nel salto di categoria?

"Le difficoltà riguardano vari aspetti: il valore degli avversari che si vanno ad affrontare, poi serve una velocità di pensiero differente, maggiore fisicità. La Serie B è un campionato difficile perché è molto equilibrato, in Serie A invece c’è meno equilibrio di valori, ma se ti sbilanci poi ti ritrovi ad affrontare giocatori di qualità certamente superiore".