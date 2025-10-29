TMW I tifosi dell'Inter non dimenticano: doppio scroscio di applausi per l'ex nerazzurro Dzeko

Al minuto 76, sul 2-0 per l'Inter contro la Fiorentina, ha fatto il suo ingresso in campo Edin Dzeko, presente per la prima volta a San Siro da avversario dei nerazzurri. Accoglienza molto positiva per il centravanti bosniaco, salutato da una pioggia di applausi da parte dei suoi ex sostenitori.

Anche al termine della partita, nonostante la gioia per il ritorno al successo ottenuto peraltro con un punteggio rotondo, c'è stato tempo per un ulteriore omaggio da parte della tifoseria dell'Inter nei confronti di Dzeko, salutato da una seconda ondata di applausi al centro del campo. Ricordiamo che il bosniaco ha giocato all'Inter dal 2021 al 2023, concludendo la sua esperienza in nerazzurro con la finale di Champions League giocata, e persa 1-0, da titolare contro il Manchester City.

A proposito del suo periodo all'Inter, e delle polemiche che erano scaturite dopo il suo addio, Dzeko aveva voluto precisare tutto già nella conferenza stampa di presentazione da calciatore della Fiorentina: "Non era una polemica, io la penso così. Io non faccio polemiche inutili, a me non piace poi tornare indietro. All'Inter ho fatto due anni bellissimi e non vedo l'ora di tornare a giocare a San Siro perché è uno stadio bellissimo e lì sono rimasti contenti di me. Adesso sono qui e voglio fare il mio meglio per la Fiorentina, non contro questa o quella squadra".