La semplicità di Dzeko: prende un volo da 30 euro per raggiungere il ritiro della Bosnia

A 39 anni e di ritorno in Serie A, alla Fiorentina, Edin Dzeko non sente ancora che la sua carriera da calciatore è arrivata al tramonto e si è rimesso in gioco. Se in campionato non ha ancora trovato la via del gol, quantomeno in Conference League e nell'arco di 2 partite disputate è riuscito a ricavarne uno. E adesso, nel pieno della pausa nazionali, raggiungerà il ritiro della Bosnia Erzegovina per il momento decisivo delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Romania ed Austria.

Ma il capitano della Nazionale balcanica, secondo quanto riferito da N1 Bosna i Hercegovina, per raggiungere il punto di ritrovo a Sarajevo avrebbe preso un volo low cost con la compagnia Ryanair da Bergamo. Il prezzo del biglietto? Appena 30 euro. Nella giornata di domenica l'attaccante bosniaco ha giocato gli ultimi 15 minuti con la Fiorentina nello scontro avvincente con il Genoa al Ferraris, poi al suo arrivo nella capitale bosniaca è stato pizzicato dal cantante Aladin Pehic, che ha pubblicato una foto insieme a lui.

Tra l'altro sullo stesso volo Ryanair da Bergamo, un giorno prima, anche i calciatori croati Luka Modric (Milan) e Mario Pasalic (Atalanta). Ma tornando a Dzeko, il Cigno nella giornata odierna dovrebbe svolgere un allenamento leggero di recupero, mentre da domani è previsto il suo pieno inserimento completo con la squadra.