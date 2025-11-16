Il Milan e Tomori, avanti insieme: pronto il rinnovo fino al 2029 per il centrale

Il Milan e Fikayo Tomori sono pronti a proseguire insieme a lungo. Negli ultimi giorni ci sono stati passi avanti significativi tra il difensore inglese e la dirigenza rossonera sul rinnovo, che dovrebbe prolungare il contratto fino al 2029. Tomori, arrivato a Milano nel gennaio 2021 dall Chelsea, è diventato un punto fermo della squadra, salvo la parentesi con Fonseca che lo aveva relegato ai margini dell’undici titolare, tanto da sfiorare l’addio a gennaio scorso, quando il Tottenham era vicino a chiudere l’operazione da 25 milioni più bonus.

Il centrale ha scelto di restare, convinto di poter continuare a essere protagonista in Serie A, scelta rafforzata dall’arrivo di Allegri, che lo ha subito rilanciato in campo fin dalle amichevoli estive. Lo stesso Tomori aveva dichiarato pubblicamente la volontà di restare al Milan, parole accolte positivamente dalla dirigenza, che ha accelerato le trattative. Il nuovo contratto dovrebbe essere ufficiale entro fine anno. Intanto, il giocatore sarà sottoposto a nuovi controlli al ginocchio, con l’obiettivo di essere disponibile domenica sera contro l’Inter. Lo riporta Tuttosport.