"Andrò fuori di testa". Italia-Norvegia, Solbakken avvisa: "Non rovineremo una qualificazione perfetta"

Un'ossessione, una speranza e la voglia di scacciare via i fantasmi di una qualificazione al Mondiale che manca ormai da due edizioni. Precisamente dal 2014, in Brasile, quando Giorgio Chiellini ricevette un morso da Luis Suarez in Italia-Uruguay. Gli Azzurri di Rino Gattuso, però, dovranno quasi certamente passare dai "maledetti" playoff per la terza volta consecutiva, perché solo un 9-0 questa sera contro la Norvegia potrebbe permettere l'accesso diretto alla Coppa del Mondo 2026 negli USA, in Messico e in Canada.

Questo perché l'Italia paga dazio tra la differenza reti e il ritardo di tre punti nel gruppo I con la diretta rivale. Ogni discorso "serio" di battaglia per la qualificazione al Mondiale, quindi, è rimandata a marzo per gli Azzurri, perché la Norvegia ha già un passo e mezzo nel torneo iridato. Ma senza la matematica certezza il CT Stale Solbakken non vuole correre alcun rischio, per questo si è ritagliato un momento sul prato del Meazza di San Siro, nel corso dell'ultima sessione di allenamento alla vigilia, per parlare faccia a faccia con Haaland e compagni attorno a lui in cerchio.

"Si presenteranno 7000 norvegesi. La famiglia reale sarà qui. Il mondo intero vi guarderà, quindi dobbiamo presentarci bene", l'incipit del discorso motivazionale dell'allenatore. "È impossibile spaventarvi, ma dovrete farvi vedere. Dal primo secondo della partita", ha sottolineato Solbakken. Toccando corde delicate in termini di approccio mentale alla gara contro l'Italia: "L’unica cosa che temo è che uno o due di voi non si presentino. È normale in situazioni come questa. Ma ognuno di voi deve assumersi quella responsabilità".

E ha aggiunto: "Finora abbiamo fatto una qualificazione perfetta, non la rovineremo solo perché uno o due di voi non si presenteranno bene. Altrimenti andrò fuori di testa", l'avviso lanciato dal CT della Norvegia. Concluso, nel video promosso dalla Federazione, con un calcio al pallone per centrare scherzosamente uno dei suoi giocatori, smorzando l'aria tesa per riportare un clima disteso all'interno del gruppo.