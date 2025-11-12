Edoardo Bove sarà testimonial del disegno di legge per migliorare il primo soccorso

Edoardo Bove, il centrocampista della Roma colpito da arresto cardiaco durante Fiorentina-Inter il 1° dicembre 2024, ci mette la faccia. L’ex calciatore viola, che ha più volte sottolineato l’importanza dell’intervento tempestivo dei medici e del trasferimento all’ospedale Careggi di Firenze, sarà il testimonial della “Legge Bove”.

Lunedì nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato sarà infatti presentato un disegno di legge dedicato al primo soccorso promosso dai senatori di Azione Marco Lombardo e Carlo Calenda. Il progetto nasce per migliorare la formazione e ridurre i ritardi negli interventi di emergenza, che ogni anno causano in Italia circa 65 mila decessi.

Alla conferenza stampa parteciperanno, oltre agli ideatori, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, la senatrice Simona Malpezzi e il presidente di Salvagente Italia. L’obiettivo è sensibilizzare istituzioni e cittadini sull’urgenza di una formazione diffusa in materia di primo soccorso.