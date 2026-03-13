Torino, D'Aversa: "Impressionato da Vlasic, è il leader assoluto della squadra"

Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 4-1 nella gara contro il Parma: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, gli avevo chiesto di pazientare perché non era una partita semplice al di là di quello che potrebbe far pensare il risultato finale. Nel primo tempo siamo stati bravi a sbloccare il risultato, nel secondo tempo hanno dimostrato la voglia di prendersi il risultato a tutti i costi e quando lo fa una squadra di qualità come la nostra sono maggiori le possibilità di fare un risultato positivo".

Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?

"La differenza tra i due tempi è che nel secondo siamo entrati in maniera cattiva e determinata, mentre nel primo eravamo un po' contratti e tesi sbagliando anche qualche ripartenza, ma questa squadra lavora bene con abnegazione e la partita è il risultato del lavoro settimanale. E' una soddisfazione anche per il pubblico, in questa società non manca nulla per poter lavorare al meglio. Dobbiamo continuare a farlo e vedremo cosa ci porterà alla fine".

Vlasic sempre più fondamentale per questa squadra?

"Lui mi ha impressionato, è un leader in tutti i sensi: tatticamente, oltre a limitare il faro della squadra avversaria, può mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Poi un solo giocatore non può cambiare tutta la squadra, però parlando in termini di tecnica è il leader assoluto. Sono contento anche che Zapata abbia segnato, Adams ha fatto bene. Lui è molto forte, ma ci sono altri giocatori che hanno fatto sì che la mentalità cambiasse".