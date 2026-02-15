Bove, momento toccante: l'abbraccio con la famiglia dopo il ritorno in campo col Watford

Edoardo Bove ci è riuscito. A distanza di 440 giorni da quel tremendo malore avuto al Franchi - quando era in prestito dalla Roma - nel match disputato dalla Fiorentina contro l'Inter l'1 dicembre 2024, ha fatto il suo ritorno in campo per disputare una partita ufficiale. Il centrocampista di 23 anni è entrato dalla panchina al minuto 86 con il Watford, club di Championship (Serie B inglese), segnando la sua prima apparizione da quando ha subito l'arresto cardiaco.

Trasferitosi in Inghilterra, là dove è permesso di giocare ad alti livelli dopo l'impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il Watford dopo la risoluzione consensuale con la Roma. Intervistato da CBS Sports Golazo, Bove ha trasmesso tutta la sua felicità per questo passo importante: "Sì, è davvero una bella emozione sentire di nuovo il campo. Sono un po' deluso dal risultato perché penso che meritassimo di vincere. Ma è una bella emozione tornare in campo. Devo ringraziare lo staff e i miei compagni di squadra che mi hanno dato la possibilità di adattarmi a questo nuovo tipo di calcio".

Nelle ultime ore, però, è emerso un video denso di significato ed emozione riguardo il giocatore classe 2002. Bove infatti è stato ripreso nel momento in cui è corso in tribuna per abbracciare la sua famiglia. Visibilmente commosso dopo il suo ritorno al calcio agonistico, ha abbracciato forte i suoi cari prima di fare ritorno negli spogliatoi.