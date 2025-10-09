El Kaddouri: "In Italia pochi come De Bruyne. Farà grandi cose quest’anno per il Napoli"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Omar El Kaddouri ha pakrato di Kevin De Bruyne: "Parliamo di un giocatore straordinario - riporta TuttoNapoli.net -. In Italia ce ne sono pochissimi come lui. Forse non è ancora abituato a difendere con l’intensità che chiede Conte, ma gli serve solo un po’ di tempo per adattarsi. Ha giocato per tanti anni in Inghilterra, dove il calcio è diverso, più fisico, meno tattico. Già nelle ultime partite si è visto che sta tornando al suo livello, e secondo me farà grandi cose quest’anno per il Napoli".

Può togliere spazio a McTominay? Quando arriva un giocatore come De Bruyne, la squadra deve adattarsi. L’anno scorso McTominay è stato decisivo, ma ora bisogna trovare un nuovo equilibrio. È normale. De Bruyne deve adattarsi al gioco del Napoli, e anche i compagni devono abituarsi a giocare con lui.

A volte, dopo una stagione straordinaria, è normale iniziare la successiva con più difficoltà: ci sono più aspettative, le squadre avversarie ti conoscono meglio. McTominay l’anno scorso era una sorpresa, ora è un riferimento. Secondo me è solo un momento passeggero: resta un giocatore fortissimo, e sono convinto che tornerà presto ai suoi livelli. Il Napoli ha bisogno di lui".