L'Italia di Gattuso per ora conosce solo vittorie: 3-0 a Israele, 2° posto matematico

L'Italia questa sera ha conquistato la matematica certezza di prender parte ai play-off di marzo. Se l'Estonia non farà un miracolo il prossimo 13 novembre in Norvegia, la Nazionale si giocherà la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo a fine marzo. "Non sottovaluteremo nessuno, come si fa a sottovalutare? Il calcio è cambiato, non possiamo permettercelo", ha dichiarato il commissario tecnico Gennaro Gattuso al termine della gara vinta 3-0.

Nonostante il punteggio non è stata una gara semplice. Prima del rigore trasformato da Mateo Retegui allo scadere del primo tempo la squadra di Ben Shimon ha avuto due ghiotte occasioni per passare in vantaggio. Poi nella ripresa, dopo un'altra eccellente parata di Donnarumma, gli azzurri hanno preso il largo e hanno arrotondato il vantaggio con la persona doppietta di Retegui e col colpo di testa vincente allo scadere di Gianluca Mancini.

Per Gattuso è la quarta vittoria da commissario tecnico in altrettante partite. "Mi piace la disponibilità dei ragazzi,. Si allenano sempre al top, si sta cominciando a stare bene insieme. Quando giocano proviamo a fare determinate cose, a volte riescono e altre no ma ci proviamo", ha detto al termine del match il CT.

Questa invece l'analisi del capitano Gianluigi Donnarumma, migliore in campo insieme a Retegui: "Sono contento del lavoro della squadra, ci sta di soffrire un po' perché ormai le gare sono tutte complicate. Siamo stati bravi e determinati, con la voglia di non prendere gol e questo mi rallegra molto. Ho visto una bella squadra, anche la determinazione di chi entra a gara in corso. Il mister tiene tutti in riga, chi gioca e chi non gioca".