Gattuso in conferenza dopo Italia-Israele: "Solidarietà ai giornalisti feriti negli scontri"

Abbiamo patito il clima teso, ora speriamo in giorni più felici

(ANSA) - UDINE, 14 OTT - "Tutta la mia solidarietà e vicinanza ai giornalisti feriti negli scontri": lo ha detto Gennaro Gattuso chiudendo la conferenza stampa dopo la vittoria con Israele. "Mi spiace per chi è stato colpito da una pietra in testa mentre faceva il proprio lavoro - ha aggiunto -: sapevamo che il clima non sarebbe stato facile. Per settimane si è discusso persino se questa gara sarebbe stata disputata. Alla fine questo clima di tensione lo abbiamo un po' pagato. Adesso speriamo tutti in giornate più felici. Ringrazio i 10mila allo stadio, che sembravano tre volte tanti e anche gli oltre 6 milioni davanti alle tv. Sapremo renderli orgogliosi". (ANSA).