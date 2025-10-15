Gattuso in conferenza dopo Italia-Israele: "Solidarietà ai giornalisti feriti negli scontri"
Abbiamo patito il clima teso, ora speriamo in giorni più felici
(ANSA) - UDINE, 14 OTT - "Tutta la mia solidarietà e vicinanza ai giornalisti feriti negli scontri": lo ha detto Gennaro Gattuso chiudendo la conferenza stampa dopo la vittoria con Israele. "Mi spiace per chi è stato colpito da una pietra in testa mentre faceva il proprio lavoro - ha aggiunto -: sapevamo che il clima non sarebbe stato facile. Per settimane si è discusso persino se questa gara sarebbe stata disputata. Alla fine questo clima di tensione lo abbiamo un po' pagato. Adesso speriamo tutti in giornate più felici. Ringrazio i 10mila allo stadio, che sembravano tre volte tanti e anche gli oltre 6 milioni davanti alle tv. Sapremo renderli orgogliosi". (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
3 Inter, riunioni segrete nel 2022/23. Mkhitaryan: "Ecco perché". E gag sulla parata della 2ª stella
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile