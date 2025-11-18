Fabregas: "Paz è forte perché tira fuori il colpo dal cilindro. Morata è triste, va sostenuto"

Lunga intervista concessa a La Provincia di Como del tecnico Cesc Fabregas. Queste le parole dello spagnolo sulla sua idea di calcio: "Se è possibile vincere giocando bene? Secondo me sì. Bisogna lasciare spazio alla fantasia. Spero che il Como possa, un giorno, essere riconoscibile per come gioca".

Su Nico Paz: "Paz è forte perché ti tira fuori il colpo dal cilindro. Fa cose pazzesche non ingabbiate. Lui, Dybala, Soulè… Fanno un colpo, e tu puoi solo applaudire".

Sulla crisi di Morata: "Gli manca il gol. Va sostenuto. E’ un po’ triste ma sono sicuro che si risolleverà perché ha tante qualità. Per me, non ha giocato affatto male. L’applauso alla sostituzione è la strada giusta".

Su Caqueret: "Ci sono quattro uomini per due posti: lui, Perrone, Da Cunha, Baturina. Gioca chi è più in forma. E dipende dall’avversario".