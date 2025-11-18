Padova, Peghin verso l'acquisto delle quote di Oughourlian? Il presidente glissa

Francesco Peghin potrebbe diventare l'azionista di maggioranza del Padova. Il presidente biancoscudato, a due anni dal suo insediamento, si trova al centro di una vicenda intricata che potrebbe riportare il club in mani italiane dopo sei anni e mezzo di gestione straniera.

Stando a quanto riportato da Il Mattino di Padova, nelle ultime settimane si è intensificata la trattativa tra Marcelo Figoli e il proprietario Joseph Oughourlian per l'acquisizione del 68,25% delle quote, con un'offerta che si aggirerebbe intorno ai tre milioni di euro. Ma l'accordo definitivo non è ancora stato trovato.

Interpellato sulla questione, Peghin glissa: "La trattativa per l'acquisizione delle quote di maggioranza non mi vede coinvolto. Non ho mai avuto contatti né parlato con nessun eventuale acquirente, nemmeno con Figoli. Sono concentrato solo sul derby contro il Venezia".

Peghin, dunque, conferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da Oughourlian sulla cessione delle quote, un passaggio fondamentale considerando che lo statuto societario garantisce a tutti i soci – dal vicepresidente Luca Destro a Giorgio Brigo e Giampaolo Salot – il diritto di prelazione.

Ed è proprio qui che si apre lo scenario più suggestivo: Peghin potrebbe pareggiare l'offerta argentina ed esercitare la prelazione per acquisire lui stesso la maggioranza, riportando il Padova in mani padovane. Il presidente non conferma né smentisce, ma il silenzio potrebbe nascondere una mossa a sorpresa.