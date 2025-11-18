TMW Pergolettese, contro la Pro Patria con Curioni in panchina. Ma la gara è viatico importante

Un ko, quello contro la Giana Erminio rimediato ieri sera, che complica la strada alla Pergolettese, al momento al 16° posto in classifica nel Girone A di Serie C: posizione, quella occupata dai lombardi, che vale a oggi i playout.

Situazione chiaramente non gradita alla proprietà, con l'Amministratore Delegato Mauro Duca che in conferenza stampa, parlando dello staff tecnico, si è così espresso: "Ci penseremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. È chiaro che siamo in una fase di carenza di risultati, dobbiamo invertire assolutamente la tendenza. Non è una situazione senza ritorno, ma crea un’atmosfera che non aiuta a lavorare sereni, staff compreso". Ma, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, non saranno i prossimi i giorni delle decisioni: mister Giacomo Curioni, venerdì, sarà regolarmente in panchina, ma la sfida contro la Pro Patria - scontro diretto per la salvezza - sarà quasi sicuramente cruciale. Remota, anche se non da escludere sommariamente, l'ipotesi che in caso di ko si possa giocare tutto contro l'AlbinoLeffe.

Per completezza di informazione, riportiamo anche la classifica del raggruppamento dove milita la Pergo:

Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 9, Triestina -9

* una partita in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva