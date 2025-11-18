Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Parla Verre dopo la risoluzione col Palermo: "Saluto i tifosi, sono pronto a ripartire"

Parla Verre dopo la risoluzione col Palermo: "Saluto i tifosi, sono pronto a ripartire"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:20Serie B
Raimondo De Magistris

Valerio Verre non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Sei giorni dopo la risoluzione del contratto col Palermo, il centrocampista classe '94 smentisce tramite TMW l'ipotesi di voler mettere fine alla sua carriera da calciatore: "Mi sono sempre allenato in questi mesi, in campo e in palestra. E sto continuando a farlo adesso che non sono sotto contratto col club rosanero. Per ora continuo a vivere e ad allenarmi a Palermo, in attesa della chiamata giusta".
Cresciuto nelle giovanili della Roma, in giro per l'Italia dal 2012, Verre ha concluso da pochi giorni la sua terza avventura rosanero. Già in estate c'erano stati dei problemi col club, a un certo punto gli fu impedito l'ingresso nel centro sportivo. Ma lui alla domanda sulla società siciliana, sull'allenatore e su tutto l'accaduto di questi mesi preferisce non parlare. Si eclissa dietro un no comment: "In questo momento - ha detto - non voglio parlare di tutto ciò che è successo. Però mi sento di mandare un grosso abbraccio a tutti i tifosi rosanero, auguro loro tutto il meglio. Sono stato a Palermo tre volte nel corso della mia carriera e mi sono sempre stati vicini". Ed effettivamente, a leggere i social in questi giorni, sono tantissimi i tifosi che si chiedono perché la società l'abbia lasciato andare. Perché un Palermo reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate non abbia puntato su di lui per questa stagione.

Che tipo di avventura cerchi?
"Non mi precludo nulla, sono pronto a raccogliere tutte le sfide che mi si presenteranno. Dal 3 gennaio posso firmare con una nuova società, ma se trovo un accordo e posso iniziare ad allenarmi da prima con una nuova squadra anche meglio".

Cosa pensi di questo campionato di Serie B? Quali sono le tue favorite?
"In Serie B non conta quanto spendi, ma la fame che metti in campo e quest'anno quella fame la vedo nel Modena che sta andando alla grande. Monza e Palermo sono le grandi favorite, ma non dimentico il Venezia che ha un grande allenatore. Anche il Cesena sta facendo bene, mi piace molto come gioca il Frosinone e anche lì c'è un tecnico molto bravo".

Un'altra squadra in cui hai trascorso tanti anni è in fondo alla classifica. Ti aspettavi una Samp così in crisi?
"E' una piazza che resterà sempre nel mio cuore e non posso che augurare loro il meglio. Ci sono tifosi da Serie A, che riempiono lo stadio in tutte le partite e hanno grande passione, Però la Serie B è questa, nel bene e nel male. Non conta quanto spendi, ma conta unificare un po' tutto. Tutti dalla stessa parte, fuori e dentro lo spogliatoio".

Ci torneresti?
"No, sinceramente no. Ho passato tanti anni molto belli alla Sampdoria, son stato lì tante volte e per tanto tempo. Ora lo considero un capitolo chiuso".

L'Italia è reduce dalla sconfitta per 4-1 contro la Norvegia e si giocherà per la terza volta il pass Mondiale ai play-off. Che spiegazione ti dai?
"Non lo so, guardi l'Italia e le altre nazionali e non ti capaciti. Abbiamo una squadra forte. Forse uno dei problemi da noi è che si giudica subito, se non vinci immediatamente cambiano le cose. Anche altrove c'è pressione, però probabilmente c'è più progettualità. Più pazienza. E quindi il giovane ha più margini per crescere con serenità. Abbiamo giovani forti, bisogna aspettarli e non crocifiggerli se sbagliano una partita. Abbiamo fallito la qualificazione agli ultimi due Mondiali, speriamo in estate di esserci".

Dal tuo osservatorio in Serie A si dà poco spazio agli italiani?
"Più che il mio osservatorio, sono i dati a dirlo. Tra i centravanti che giocano oggi in Nazionale milita in una squadra che lotta per lo Scudetto solo Pio Esposito. Spero questo trend possa essere invertito, perché poi ne risentiamo tutti. Avevo 12 anni quando ho visto l'Italia vincere la Coppa del Mondo, ero un ragazzino. Da allora ne sono successe tante e sono trascorsi un bel po' di anni".

Riguardando indietro come giudichi questi 12 anni di carriera?
"Forse avrei fatto scelte diverse, appena uscito dal settore giovanile della Roma probabilmente avrei dovuto privilegiare il progetto e non la categoria. Un giocatore deve giocare, un giovane deve giocare e mostrare le sue qualità. Magari avrei fatto un po' di gavetta in più in Serie B. Però poi è anche vero che ognuno ha quello che ha seminato. Sono uscito un po' più tardi, ma ormai ho una carriera lunga alle spalle che parla per me. Alla lunga ognuno ha quello che si merita".

Da dove ti piacerebbe ripartire?
"Non mi precludo nulla, sia in Italia che all'estero. Cerco nuove sfide stimolanti".

C'è un campionato estero che ti affascina particolarmente?
"Magari qualche anno fa avrei detto la Spagna e dato priorità a quello spagnolo. Ma adesso è diverso, sono aperto a tutto".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Verre dice addio al Palermo e forse al calcio. Per 'Gazzetta' potrebbe ritirarsi Verre dice addio al Palermo e forse al calcio. Per 'Gazzetta' potrebbe ritirarsi
Palermo, è addio con il centrocampista Verre: raggiunto l'accordo per la risoluzione... Palermo, è addio con il centrocampista Verre: raggiunto l'accordo per la risoluzione
Palermo, cambio di strategia: all-in su Bereszynski a prescindere dall'addio di Verre... Palermo, cambio di strategia: all-in su Bereszynski a prescindere dall'addio di Verre
Altre notizie Serie B
Palermo, Osti: "Mercato di gennaio? Il primo rinforzo deve essere la forza mentale"... Palermo, Osti: "Mercato di gennaio? Il primo rinforzo deve essere la forza mentale"
Parla Verre dopo la risoluzione col Palermo: "Saluto i tifosi, sono pronto a ripartire"... Esclusiva TMWParla Verre dopo la risoluzione col Palermo: "Saluto i tifosi, sono pronto a ripartire"
Padova, Peghin verso l'acquisto delle quote di Oughourlian? Il presidente glissa Padova, Peghin verso l'acquisto delle quote di Oughourlian? Il presidente glissa
Derby Padova-Venezia, nodo trasferta: rischio divieto per i tifosi lagunari Derby Padova-Venezia, nodo trasferta: rischio divieto per i tifosi lagunari
Spezia, Vignali ad un passo dal rinnovo. Coti: "Non è stato difficile trovare un... Spezia, Vignali ad un passo dal rinnovo. Coti: "Non è stato difficile trovare un accordo"
Sudtirol, ritorno di fiamma per Vallana: contatti con la Juventus per il centrocampista... Sudtirol, ritorno di fiamma per Vallana: contatti con la Juventus per il centrocampista
Osti: "Non è il vero Palermo. Squadra costruita per ambire a posizioni più prestigiose"... Osti: "Non è il vero Palermo. Squadra costruita per ambire a posizioni più prestigiose"
Dalla D alla Reggiana, la favola di Bonetti: "Vorrei che mia nonna vedesse i miei... Dalla D alla Reggiana, la favola di Bonetti: "Vorrei che mia nonna vedesse i miei traguardi"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
2 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 novembre
5 Orsolini: "L'Arabia avrebbe cambiato la mia vita, ma gioco a calcio perché mi crea emozioni"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.1 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.2 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
Immagine top news n.3 Spogliatoio, mal di gol, emergenza infortuni: Conte is back, ma quanti problemi ha il Napoli
Immagine top news n.4 Un rientro importantissimo. Il Milan pronto a riaccogliere il più determinante
Immagine top news n.5 Chi vuole questo Dovbyk? Massara, Gasp e la priorità per gennaio per la Roma
Immagine top news n.6 Lautaro Martinez rientra ad Appiano. Chivu prepara l'undici anti Milan
Immagine top news n.7 Germania e Olanda ai Mondiali: e sono 34: le qualificate e i playoff a oggi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Savoldi: "Under 23? Non sono la soluzione ai problemi del calcio italiano”
Immagine news Serie C n.2 Antonio Criniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"
Immagine news Serie C n.3 Massimo Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Roma riflette sul rinnovo di due leader. Fabregas parla del suo Como: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.2 L'infermeria del Bologna non fa sconti, si ferma anche Holm per dieci giorni
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Juric di nuovo in sella allo Spartak Mosca? Per ora è solamente un'idea
Immagine news Serie A n.4 Zirkzee pronto a lasciare il Manchester United. In Serie A lo prenderebbe la Roma
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Ravaglia: "Sto bruciando le tappe per esserci contro l'Udinese. Mi sento pronto"
Immagine news Serie A n.6 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Osti: "Mercato di gennaio? Il primo rinforzo deve essere la forza mentale"
Immagine news Serie B n.2 Parla Verre dopo la risoluzione col Palermo: "Saluto i tifosi, sono pronto a ripartire"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Peghin verso l'acquisto delle quote di Oughourlian? Il presidente glissa
Immagine news Serie B n.4 Derby Padova-Venezia, nodo trasferta: rischio divieto per i tifosi lagunari
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Vignali ad un passo dal rinnovo. Coti: "Non è stato difficile trovare un accordo"
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, ritorno di fiamma per Vallana: contatti con la Juventus per il centrocampista
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, una fascia rossa contro la violenza sulle donne
Immagine news Serie C n.2 Vicenza lanciato verso la Serie B: il confronto col Padova 2024/25 lascia ben sperare
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, contro la Pro Patria con Curioni in panchina. Ma la gara è viatico importante
Immagine news Serie C n.4 Savoldi: "Under 23? Non sono la soluzione ai problemi del calcio italiano”
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Sono un allenatore fortunato. Mercato? Servono 1-2 rinforzi di qualità"
Immagine news Serie C n.6 Aria pesante in casa Pergolettese. Duca: "Dobbiamo assolutamente invertire la tendenza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, ricorso sul progetto 'stadio-clinica': la nota del club umbro
Immagine news Calcio femminile n.3 Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore può fare bis di titoli nazionali nello stesso anno: è in finale con Washington
Immagine news Calcio femminile n.6 A Roma scoppia il ‘caso Dragoni’. Il padre insulta mister Rossettini: "Sei un co*****e"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?