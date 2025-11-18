Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Juve torna su Xhaka ma serviranno più dei 15 milioni chiesti dal Leverkusen in estate

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 13:08Serie A
Niccolò Righi

Come riferisce questa mattina Tuttosporti, la Juventus è pronta a tornare con forza su un’idea scartata appena pochi mesi fa, ossia Granit Xhaka. In estate lo svizzero non aveva convinto il nuovo impianto decisionale di Comolli, frenato dall’età del centrocampista e dai 15 milioni richiesti dal Leverkusen. Oggi, però, le esigenze sono cambiate e la mediana bianconera, povera di interpreti e priva di un play naturale, ha mostrato tutti i suoi limiti.

Il tandem Locatelli-Thuram non ha retto come sperato, e la squadra costruita per Igor Tudor soffriva di squilibri evidenti. Nonostante la disponibilità mostrata dall’entourage di Xhaka, la Juve si era ritirata dalla corsa: scelta che ora pesa, visto che lo svizzero è ripartito alla grande in Premier League col Sunderland, contribuendo con un gol e tre assist al sorprendente quarto posto.

Le sue prestazioni hanno riacceso l’interesse di diversi club europei, Juventus compresa. L’arrivo di Spalletti, che sta iniziando a modellare la squadra verso un 4-3-3 più strutturato, ha reso ancor più urgente l’acquisto di un regista esperto capace di dettare i tempi. Thuram è visto come mezzala di inserimento, McKennie continua ad alternarsi sulle corsie, mentre Koopmeiners è stato ormai stabilito in difesa. Resta Locatelli, apprezzato ma non considerato la soluzione ideale per guidare la manovra. Per questo Xhaka appare oggi il nome più concreto. Il Sunderland non chiude all’addio, pur chiedendo più dei 15 milioni spesi in estate.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
